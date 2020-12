Der FC Luzern und der FC Zürich trennen sich in der Super League 0:0.

Die Innerschweizer sind die klar bessere Mannschaft, bringen von 31 Abschlüssen aber keinen im Tor unter.

In den anderen Spielen siegte YB in Basel, St. Gallen und Lugano trennten sich 0:0.

Mit dem FC Luzern und dem FC Zürich trafen die beiden treffsichersten Teams der Super League aufeinander. Wer auf ein Torspektakel gehofft hatte, wurde aber enttäuscht. Vor allem die Gastgeber werden mit dem torlosen Unentschieden überhaupt nicht zufrieden sein.

Tasar 2 Mal im Pech

Luzern war über die gesamte Partie das bessere Team. Die Innerschweizer kontrollierten das Spiel, die Zürcher konzentrierten sich in erster Linie auf die Defensive. Dennoch ergaben sich für die Luzerner mehrere hochkarätige Chancen, die sie aber allesamt nicht nutzen konnten.

63. Minute: Varol Tasar zieht aus rund 19 Metern ab. Zürich-Keeper Yanick Brecher lenkt den Versuch aber mirakulös über die Latte.

65. Minute: Wieder ist es Tasar, der den Treffer knapp verpasst. Sein Ablenker nach einer Hereingabe von Martin Frydek landet am Pfosten.

Die Statistik wies am Ende des Spiels insgesamt 31 Abschlüsse für den FCL aus. Neben der Effizienz fehlte es aber auch an der Präzision. Den Weg auf das Tor fanden nur 5 Schüsse.

FCZ offensiv harmlos

Die Zürcher werden ihrerseits mit dem Punkt sicher zufrieden sein. Nach einer 1. Halbzeit, in der die Gäste offensiv gar nicht in Erscheinung getreten waren, wurden sie nach der Pause immerhin ein bisschen aktiver. So brachte der eingewechselte Assan Ceesay einiges an Schwung. Der Joker hatte seine besten Szenen mit 2 Möglichkeiten in der 57. und 58. Minute.

So geht es weiter

Die Luzerner sind am kommenden Sonntag zu Gast bei Aufsteiger Lausanne-Sport. Die Zürcher empfangen ebenfalls am Sonntag Servette im Letzigrund.