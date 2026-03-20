Legende: Zeigte eine schnelle Trainigsfahrt Alexis Monney (Archivbild). imago images/Presse Sports

Beim 2. Abfahrtstraining vor dem Weltcup-Finale in Lillehammer (NOR) ist Alexis Monney als Dritter der schnellste Schweizer.

Nur Nils Allègre (FRA) und Vincent Kriechmayr (AUT) brauchen für ihre 2. Übungsfahrt weniger Zeit als Monney.

Das 2. Training der Frauen folgt am Mittag. 4 Schweizerinnen sind dabei.

7 Schweizer werden bei der Abfahrt beim Weltcup-Finale in Kvitfjell (NOR) an den Start gehen. Beim 2. Training haben sie sich – wie am Donnerstag – noch nicht verausgabt: Einzig Alexis Monney nahm zum Ende nicht viel raus und fuhr eine schnelle 2. Trainingszeit. Der zweifache Podestfahrer in diesem Winter (2. in Garmisch und Livigno) absolvierte seine Fahrt 0,34 Sekunden langsamer als der Trainingsschnellste, Nils Allègre (FRA).

Stefan Rogentin war bis zum untersten Abschnitt ebenfalls schnell unterwegs, nahm aber dann noch Tempo raus. Von seiner Sekunde Rückstand auf Allègre verlor er 0,96 auf dem letzten Streckenabschnitt.

Schweizer nehmen es zum Schluss gemütlich

Rogentin ist beileibe nicht der einzige Schweizer, der es unten gemächlich anging. Die anderen 5 Schweizer gehörten allesamt zu den langsamsten 7 Fahrern. Gleich 3 von ihnen fuhren im Schlussabschnitt mehr als eine Sekunde langsamer als Allègre. Franjo von Allmens Zeit nach dem zweitletzten Abschnitt war die zweitschnellste, danach drosselte der dreifache Olympiasieger das Tempo stark.

Das Training der Frauen findet am Freitagmittag statt, 4 Schweizerinnen gehen am Start.

Ski Alpin