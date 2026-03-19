Legende: Bester Schweizer am Donnerstag Stefan Rogentin (Archiv). Keystone/PIER MARCO TACCA

Vom 21. bis 25. März findet in Lillehammer (NOR) das Saisonfinale der Alpinen statt.

Im 1. Training zur Männer-Abfahrt vom Samstag in Kvitfjell stellt überraschend der Slowene Miha Hrobat die Bestzeit auf.

Bei den Frauen überzeugt Corinne Suter in der 1. Übungsfahrt als Dritte.

Am letzten Freitag machte Marco Odermatt in Courchevel alles klar. In den französischen Alpen sicherte sich der Nidwaldner mit Rang 3 zum 3. Mal in Folge die kleine Kristallkugel für den besten Abfahrer der Saison. Deshalb ist beim Saisonfinale in Lillehammer am Samstag bei den Männern die ganz grosse Spannung draussen.

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Gleichwohl geht es noch um etwas. Die Schweizer wollen in der 23. Weltcup-Abfahrt in Folge mindestens einen Fahrer auf das Podest bringen. Und der dreifache Olympiasieger Franjo von Allmen möchte sich Rang 2 hinter Odermatt in der Disziplinenwertung sichern.

Hrobat am schnellsten – auch Hintermann trainiert mit

Am Donnerstagmorgen fand in Kvitfjell das 1. Training zur Abfahrt vom Samstag statt – und die Schweizer liessen es ruhig angehen. Nur Stefan Rogentin (9.) schaffte es in die Top 10. Sein Rückstand auf Miha Hrobat (SLO), der überraschend die Bestzeit aufstellte, betrug 0,73 Sekunden.

Alexis Monney und Odermatt belegten die Plätze 14 und 15 (mit 1,18 resp. 1,22 Sekunden Rückstand), Alessio Miggiano fuhr auf Rang 20. Justin Murisier, Niels Hintermann und von Allmen nehmen die letzten 3 Positionen ein.

Hintermann ist in Norwegen trotz seiner Rücktritts-Ankündigung in Courchevel dabei. Der Zürcher hat in Kvitfjell, wo beim Saisonfinale in Lillehammer die Speedrennen stattfinden, seine beiden einzigen Weltcup-Abfahrten gewonnen. Es ist für ihn der perfekte Ort, um sich am Samstag aus dem Ski-Zirkus zu verabschieden.

Frauen: Bestzeit für Johnson – Suter auf Rang 3

Im Gegensatz zu den Männern ist die Entscheidung in der Abfahrt bei den Frauen noch nicht gefallen. Ein Quartett darf sich noch Chancen auf die kleine Kugel ausrechnen. Die grössten Hoffungen dürfen sich Laura Pirovano (ITA; 436 Punkte) und Emma Aicher (GER; 408) machen. Im 1. Training zeigte Pirovano als Sechste die bessere Leistung als Aicher, die auf den 15. Rang fuhr.

Die Bestzeit stellte Breezy Johnson auf. Corinne Suter überzeugte auf Rang 3. Die Schwyzerin verlor 0,44 Sekunden auf die Amerikanerin. Die übrigen Schweizerinnen – Jasmine Flury, Malorie Blanc und Janine Schmitt – klassierten sich ausserhalb der Top 15.

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