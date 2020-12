St. Gallen mit glücklichem Sieg in Lausanne

Der FC St. Gallen siegt auswärts in Lausanne knapp mit 1:0.

Victor Ruiz erzielt den entscheidenden Treffer in der 61. Minute.

YB verliert überraschend gegen Servette, Lugano muss sich Zürich geschlagen geben.

Der FCSG hat auch das 2. Spiel nach seiner Quarantäne-Pause gewonnen. Nach dem 2:1-Sieg in Zürich gewannen die Ostschweizer auch auswärts in Lausanne. Das 1:0 war jedoch etwas glücklich, besassen die Waadtländer doch die besseren Chancen.

In der 89. Minute vergab Evann Guessand die letzte Möglichkeit zum Ausgleich und damit auf wenigstens einen Punkt. Nach einer perfekt getimten Flanke segelte der Franzose am Ball vorbei.

Lausanne sündigt im Abschluss

Schon zu Beginn der Partie war es Lausanne gewesen, das die besseren Chancen besass. Doch sowohl Cameron Puertas (4. Minute) als auch Aldin Turkes (6.) liessen beste Gelegenheit zur Führung aus. St. Gallen hatte in der Folge zwar mehr Ballbesitz, zeigte sich vor dem gegnerischen Tor aber alles andere als zielstrebig.

Ganz anders Lausanne, das auch zu Beginn der 2. Halbzeit in Führung hätte gehen können. In der 55. Minute rutschte Turkes im Strafraum knapp an einer Hereingabe vorbei.

Diaw sieht beim Gegentor nicht gut aus

Effizienter präsentierte sich der FCSG. Nach gut einer Stunde schickte Lukas Görtler Jérémy Guillemenot auf der rechten Seite. Dieser bedient Victor Ruiz, der von der Strafraumgrenze einnetzte. Lausanne-Keeper Mory Diaw machte beim eigentlich zu zentralen Abschluss' Ruiz keine allzu gute Figur.

St. Gallen kommt mit diesem Sieg bis auf drei Punkte an Leader YB heran. Das zweitplatzierte Basel, einen Punkt vor dem FCSG klassiert, hat ein Spiel mehr ausgetragen.

Spannende nächste Woche

Die nächste Woche wird weiter Bewegung in die Tabellenspitze bringen: Am Mittwoch trifft YB auswärts auf den FCB (live auf SRF), am Samstag reist St. Gallen nach Basel.