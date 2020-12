Zürich schlägt Lugano im Cornaredo 1:0 und zieht in der Tabelle an den Tessinern vorbei.

Für Lugano ist es die erste Niederlage in dieser Saison, zuhause sogar die erste seit über einem Jahr.

In den anderen Partien vom Sonntag schlägt Servette YB überraschend 2:1, St. Gallen gewinnt in Lausanne 1:0.

Der Minimalismus von Lugano war in dieser Saison bisher erfolgreich gewesen. Mit nur 11 Treffern hatten die Tessiner in 8 Spielen 16 Punkte eingefahren. Doch gegen den FCZ reichte das bewährte Rezept nicht mehr aus. Ohne Leistungsträger wie Alexander Gerndt, Jonathan Sabbatini oder Fabio Daprela mussten die Tessiner dem Gast das Zepter überlassen.

Die Bemühungen der Zürcher wurden schliesslich in der 58. Minute belohnt. Blaz Kramer, der bereits in der 35. Minute den verletzt ausgefallenen Benjamin Kololli ersetzt hatte, scheiterte zuerst noch kläglich, verwertete dann aber ein Zuspiel von Toni Domgjoni und erwischte den ansonsten glänzend aufgelegten Lugano-Keeper Noam Baumann zwischen den Beinen.

Ardaiz verpasst den Ausgleich

Lugano kam durch den eingewechselten Joaquin Ardaiz in der 74. Minute zur besten Ausgleichschance. An der ersten Niederlage seines Teams in dieser Saison konnte der Uruguayer allerdings nichts mehr ändern. Noch bitterer: Seit dem 10. November 2019 hatte Lugano zuhause nicht mehr verloren, auch diese Serie endete.

Zürich rückt dank des Sieges in der Tabelle auf und überholt Lugano. Allerdings hat das Team von Massimo Rizzo noch zwei Partien mehr ausgetragen.

So geht es weiter

Zürich reist am Mittwoch nach Luzern und empfängt am Sonntag darauf Servette. Lugano bekommt es am Mittwoch mit St. Gallen zu tun, ehe es am Samstag nächster Woche nach Bern zu YB geht.