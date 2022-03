Den Super-League-Spitzenkampf hat SRF am Samstag live im Programm. Wir zeigen Ihnen die Vorberichterstattung zur Partie Young Boys vs. FC Zürich ab 20:10 Uhr auf SRF info oder in der Sport App (inkl. Stream und Ticker). Der Anpfiff im Wankdorf erfolgt um 20:30 Uhr. Die 2. Hälfte können Sie schliesslich auf SRF zwei verfolgen.

Alle anderen Spiele der 27. Runde begleiten wir mittels Liveticker. Die Zusammenfassungen gibt es wie gewohnt zeitnah auf unserer Webseite oder am Samstag ab 22:35 bzw. am Sonntag ab 19:00 Uhr in der Sendung «Super League–Highlights».