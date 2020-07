Was passiert mit dem Spiel FCB - FCZ?

Liga entscheidet am Montag

Der FCZ ist in Quarantäne und darf nicht trainieren. Der FCB ist nicht in Quarantäne und trainiert. Doch worauf?

Noch wissen die Spieler von Marcel Koller nicht, ob sie am Dienstagabend um 20:30 Uhr im St. Jakob-Park gegen den Erzrivalen aus Zürich antreten müssen oder nicht.

FCZ mit U21-Equipe?

Die Swiss Football League (SFL) hat den Klassiker FCB - FCZ noch nicht offiziell verschoben. Stand jetzt findet die Partie statt. Doch dann müssten die Stadtzürcher mit einer U21-Equipe antreten, da sich das gesamte Profi-Team noch bis zum 17. Juli in Quarantäne befindet.

Insgesamt 10 Personen aus dem Umfeld der 1. Mannschaft – darunter Verteidiger Mirlind Kryeziu und Präsident Ancillo Canepa – waren in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Der Termindruck ist riesig

Die SFL informiert am Montag, wie es mit dem FCZ und der Super League weitergehen soll. Denkbare Varianten gibt es viele.

Klar ist: Der Termindruck auf die SFL ist riesig. Die Super-League-Saison soll bis am 2. August beendet sein, weil die Uefa am 3. August die Namen der Europapokal-Teilnehmer wissen will.

Bis zum Entscheid der SFL im Verlauf des Montags herrscht weiter Ungewissheit für die Teams – nicht nur in Basel und Zürich.