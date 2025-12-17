YB hat die letzten 4 Spiele gegen GC nicht gewonnen und die Zürcher kassierten zuletzt 3 Niederlagen in Folge.

Am 4. April 2024 feiert YB zuhause einen 3:0-Erfolg über GC. Es war der bislang letzte Sieg der Young Boys über die Zürcher. Seither resultierten in 4 Partien 2 Niederlagen und 2 Unentschieden. Es ist die längste Durststrecke der Berner gegen GC seit den Jahren 2011 bis 2013, als man in 6 Super-League-Partien sieglos blieb.

Nach dem letzten GC-Duell musste Contini gehen

Das letzte Aufeinandertreffen im Oktober endete mit einem wilden 3:3-Unentschieden. YB kämpfte sich von einem 0:2- und 2:3-Rückstand zurück und holte einen Punkt trotz den Platzverweisen gegen Tanguy Zoukrou und Saidy Janko.

Es war das letzte Spiel, das Giorgio Contini als YB-Trainer absolvierte. Am Tag danach wurde er entlassen und durch Gerardo Seoane ersetzt. Unter dem dreifachen Meistertrainer haben die Berner die Konstanz wiedergefunden. Zuletzt feierte YB Heimsiege in der Europa League (gegen Lille) und Luzern. Dennoch zeigte sich Seoane nicht wirklich zufrieden: «Über diese Leistung werden wir intern noch reden müssen», hatte er nach dem wenig souveränen 2:0-Erfolg über den FCL gesagt.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Sie können die Partie YB – GC am Mittwochabend live auf SRF zwei und im Stream in der Sport App mitverfolgen. Die Übertragung beginnt um 20:10 Uhr, Anpfiff im Wankdorf ist um 20:30 Uhr.

Die Grasshoppers ihrerseits müssen ausgerechnet gegen das heimstärkste und offensiv beste Team der Liga in die Erfolgsspur zurückfinden. Die Zürcher blieben 4 Mal in Folge ohne Sieg und kassierten zuletzt 3 Niederlage de suite. Mit 14 Punkten nach 17 Partien spielt GC seine drittschwächste Saison bislang. Nur in der Vorsaison und 2010/11 standen die «Hoppers» schlechter da.

Legende: Ein Duell auf Augenhöhe? Die Young Boys hatten mit GC zuletzt so ihre liebe Mühe. Freshfocus/Claudio De Capitani

Super League