Beide Trainer setzten im kapitalen Duell um Punkte im Strichkampf auf Rotation. Maurizio Jacobacci veränderte Luganos Formation gegenüber dem 2:1-Sieg gegen YB in der letzten Runde auf 3 Positionen. Der Ghanaer Ransford Selasi und Rangelo Janga aus Curacao debütierten so in der Startelf. Bei Sion nahm Coach Ricardo Dionisio sogar 5 Veränderungen vor.

Lahme 90 Minuten

Allerdings resultierte nichts Zählbares aus den Umstellungen der beiden Übungsleiter. Eine ereignisarme erste Halbzeit endete daher mit 0:0. Lugano und die Gäste aus dem Wallis lieferten sich zwar ein Duell auf Augenhöhe, neutralisierten sich aber auch gegenseitig im Mittelfeld.

Wer im 2. Durchgang auf mehr Action gehofft hatte, wurde enttäuscht. Die Zuschauer im Cornaredo bekamen nochmals 45 Minuten lang Magerkost vorgesetzt. Durch das 0:0 steht Lugano bei 5 Punkten aus 5 Spielen in diesem Kalenderjahr. Sion wiederum wartet weiter auf den 1. Sieg seit dem 30.11.2019.

Sendebezug: Super League - Goool, SRF zwei, 23.2.2020, 18:00 Uhr