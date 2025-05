Der vierte Offizielle zeigte 5 Minuten Nachspielzeit an. 5 Minuten blieben damit dem FC Luzern, um doch noch den Ausgleichstreffer gegen Lugano zu erzielen. Stefan Knezevic lancierte einen nächsten Angriff, spielte den Ball aber direkt dem heranstürmenden Renato Steffen in den Lauf. Dieser legte quer zu Giorgos Koutsias, der zum 2:0 einschieben konnte.

Wenig später lief Steffen wieder alleine auf Pascal Loretz zu, blieb aber eigensinniger als zuvor und vergab das 3:0. Das tat aber nichts zur Sache, denn kurz danach war Schluss. Lugano überholt die Innerschweizer mit dem Sieg im Direktduell und übernimmt Rang 4. Zugleich war es der erste Vollerfolg der Tessiner nach zuvor 3 sieglosen Spielen.

Luzern rennt vergeblich an

Gleich mit dem ersten Schuss auf das Tor waren die Gäste in Führung gegangen. Mattia Bottani bekam in der 12. Minute am Strafraum etwas zu viel Platz. Diesen nutzte er sehenswert zu seinem 2. Saisontor. Die Gäste ruhten sich nach Bottanis Schlenzer auf der Führung aus und liessen die Gastgeber kommen. In der 34. Minute, als Adrian Grbic nach einem Eckball den Pfosten traf, wäre dies beinahe bestraft worden.

Auch nach dem Seitenwechsel waren die Luzerner tonangebend. Doch die Gastgeber konnten weder Amir Saipi, noch dessen eingewechselten Ersatzmann Sebastian Osigwe überwinden. Viel zu tun hatten die Torhüter der Tessiner nicht, von 22 Schüssen brachten die Luzerner nur gerade 3 auf das Tor. Lugano beschränkte sich aufs Kontern.

Freimann fliegt

In der Schlussphase nahmen sich die Luzerner selbst noch Wind aus den Segeln. Bung Meng Freimann musste nach seiner zweiten gelben Karte (86.) vorzeitig unter die Dusche. Allgemein hatte Schiedsrichter Alessandro Dudic viel zu tun und insgesamt 12 Mal die gelbe Karte gezückt.

So geht es weiter

Der FC Lugano empfängt am Samstag im SRF-Livespiel um 20:30 Uhr den FC Basel. Für Luzern geht es am kommenden Sonntag mit dem nächsten Heimspiel gegen Lausanne-Sport weiter.

Super League