Der FC Zürich bindet Steven Zuber für ein weiteres Jahr an sich. Der 56-fache Schweizer Nationalspieler verlängert seinen Vertrag vorzeitig bis 2027. «Für mich war es wichtig, dass ich an einem Ort bin, an dem ich mich wohl fühle, mich weiterentwickeln und stetig dazu lernen kann. Dies ist beim FCZ definitiv der Fall», wird Zuber zitiert. Seit seinem Wechsel von AEK Athen zum FCZ zu Beginn des Jahres hat der 33-Jährige in 16 Spielen für die Zürcher 7 Tore verbucht.