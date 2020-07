Die Young Boys wollen in Basel am Samstagabend Platz 1 verteidigen. Für das Koller-Team ist es das Spiel der letzten Chance.

Meister zu Gast in Basel

Dem FC Basel hilft in der 30. Runde der Super League nur noch ein Sieg gegen die Young Boys, um nicht endgültig aus dem Titelrennen auszuscheiden.

Dreimal hat der FC Basel seit dem Neustart im Juni schon verloren. Der Rückstand auf das Spitzenduo YB und St. Gallen ist auf 9 Punkte angewachsen.

Voll auf Titelkurs sind hingegen spätestens seit der letzten Runde die Berner Young Boys. Der Meister holte aus den letzten 4 Partien 10 Punkte und übernahm nach dem Ausrutscher von St. Gallen in Lugano wieder die Tabellenspitze.

Nsames Rückkehr

Am Samstag wird auch Jean-Pierre Nsame wieder mittun können. Der 23-fache Torschütze kehrt nach seiner Sperre zurück und soll den Bernern zum ersten Sieg im St. Jakob-Park seit Dezember 2018 verhelfen.

Der Einsatz des Liga-Toptorschützen ist für den Meister umso wichtiger, da Guillaume Hoarau gegen Thun einen Muskelbündelriss erlitt und in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird für Gelb-Schwarz.

YB-Bank schiesst Tore

Dass YB in der Offensive so gut und breit besetzt ist wie kein anderes Team in der Liga, zeigte sich aber gerade beim 4:0-Sieg über Thun. Hoaraus Ersatz Miralem Sulejmani gelangen zwei Tore. Und auch die eingewechselten Meschack Elia ( 2 Vorlagen) und Gianluca Gaudino (1 Tor) wussten zu überzeugen.

Legende: Wirbelten gegen Thun Miralem Sulejmani und Meschack Elia. Keystone

Der Deutsche kommt nach dreimonatiger Verletzungspause (von November bis Februar) immer mehr in Fahrt. 4 Vorlagen und 1 Tor in den letzten 4 Spielen belegen dies.

3 Stammspieler beim FCB zurück

Auch der FCB kann im Spitzenspiel wieder aus dem Vollen schöpfen. Mit den Innenverteidigern Eray Cömert und Omar Alderete sowie Aggressivleader Taulant Xhaka stehen Trainer Marcel Koller drei Leistungsträger wieder zur Verfügung, die zuletzt verletzt ausgefallen sind oder eine Sperre verbüsst haben (Alderete). Einzig Stürmer Ricky van Wolfswinkel wird dem FCB fehlen. Der Niederländer schlägt sich mit Wadenproblemen herum.

«Wir müssen uns auf Rang 3 konzentrieren», meinte Marcel Koller nach dem 0:1 gegen Sion am letzten Mittwoch und schob damit die letzten Basler Meisterträume beiseite. YB-Trainer Gerardo Seoane nimmt die vermeintliche Kapitulation des FCB im Titelrennen stoisch zur Kenntnis: «Ich nehme nicht wahr, was andere Trainer für Aussagen machen.»

Der 41-Jährige betont, sich lieber auf die Leistung seiner eigenen Mannschaft zu konzentrieren. Gleichwohl attestiert Seoane dem einstigen Serienchampion aus Basel, dass er «mit seiner spielerischen Klasse immer noch Akzente setzen kann».