In der 29. Runde der Super League gewinnt Sion zuhause gegen Basel mit 1:0.

Die Walliser müssen mehr als 30 Minuten mit einem Mann weniger agieren.

Für die Sittener ist es der erste Sieg in der Meisterschaft seit 12 Spielen.

In den anderen Partien vom Mittwochabend gewinnt YB gegen Thun mit 4:0, Servette bezwingt Luzern mit 2:0.

Für Sion kam der Entscheid von Schiedsrichter Urs Schnyder in der 55. Minute einer Hiobsbotschaft gleich. Der FCB startete nach dem 0:1-Pausenrückenstand dominant in die 2. Halbzeit und bestimmte das Spielgeschehen. Dann sah Birama Ndoye nach einem Foul gegen Basels Afimico Pululu die gelb-rote Karte.

Abwehrschlacht im Tourbillon

Was folgte, war eine Abwehrschlacht seitens der Sittener und ein vergebliches Anrennen des FCB. Wie so oft in dieser Saison hatte das Team von Trainer Marcel Koller deutlich mehr Ballbesitz, wusste mit diesem aber nicht viel anzufangen.

Mit einer kämpferisch beeindruckenden Leistung brachte das Heimteam im Tourbillon den Vorsprung über die Zeit. Es blieb beim 1:0. Der Sieg bedeutete auch das Ende zweier unrühmlichen Serien:

Es ist der 1. Sieg für Sion seit 12 Partien respektive seit dem 30. November 2019 und dem 2:1 gegen Thun.

In der Meisterschaft konnten die Walliser seit 35 Spielen nicht mehr gegen Basel gewinnen.

Sion-Führung zur Pause

In der 1. Halbzeit steigerte sich der FC Sion nach passiven ersten Minuten. Für den Führungstreffer zeichnete Pajtim Kasami verantwortlich. Nach einem Sittener Eckball stand der 12-fache Schweizer Internationale am weiten Pfosten ungedeckt und netzte per Dropkick ein. Trotz einigen sehr guten Möglichkeiten verpasste der FCB in der Folge den Ausgleich.

Dank diesen 3 Punkten übergibt Sion den Barrage-Platz dem FC Thun und zeigt ein Lebenszeichen im Abstiegskampf. In der nächsten Runde sind die Walliser zu Gast in Zürich. Basel verliert nach diesem neuerlichen Lapsus den Anschluss ans Spitzenduo. Am Samstag ist YB zu Gast im St. Jakob-Park.