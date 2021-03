Ein Tor von Grejohn Kyei führt Servette in der 23. Runde der Super League zum 1:0-Sieg in St. Gallen.

Der letzte Sieg der Genfer in der Ostschweiz datierte vom 24. April 2002.

Zu reden gibt eine rote Karte gegen Genfs Gaël Ondoua, die nach VAR-Intervention zurückgezogen wird.

Lausanne gewinnt das Aufsteigerduell, Basel und YB trennen sich 1:1.

Als Servette letztmals in St. Gallen gewonnen hatte, hiess der Trainer noch Lucien Favre und es wurde vor den Augen von Schiedsrichter Massimo Busacca im Espenmoos gekickt. Weil unter anderem ein 23-Jähriger namens Alex Frei einnetzte, gewannen die Genfer an jenem 24. April 2002 3:1.

Kein Wunder, setzten die Servettiens am Mittwochabend alles daran, diese Serie endlich zu durchbrechen – notfalls auch mit unlauteren Mitteln. So grätschte Gaël Ondoua in der 70. Minute St. Gallens Jérémy Guillemenot derart rüde von hinten um, dass ihm Schiedsrichter Lukas Fähndrich direkt Rot zeigte. Nach VAR-Intervention verwandelte sich der rote Karton jedoch in einen gelben. Ob hier tatsächlich ein «krasser Fehlentscheid» vorlag, der Volketswil zum Eingreifen berechtigte? Eine müssige Debatte.

Jedenfalls fiel es 11 Genfern in den Schlussminuten nicht allzu schwer, die 1:0-Führung, die ab der 30. Minute Bestand hatte, über die Zeit zu verteidigen. Der umtriebige Grejohn Kyei hatte die Gäste mit seinem 9. Saisontor in Führung gebracht. Er köpfelte einen präzisen Freistoss von Theo Valls in die Maschen. Zuvor war Kyei noch allein an FCSG-Keeper Lawrence Ati Zigi gescheitert.

Zu ideenlos waren St. Gallens Versuche, zu wenig präzise die letzten Pässe. Kwadwo Duah kam einem Treffer (7.) noch am nächsten, fand aber in Genf-Goalie Jérémy Frick seinen Meister. Der eingewechselte Euclides Cabral machte in der Nachspielzeit auf der linken Seite zu wenig aus seiner Chance auf einen Lucky Punch.

St. Gallen: Sorgen um Kräuchi

St. Gallen verpasste mit dem Nuller den Sprung auf Platz 2. Ausserdem droht bei den «Espen» Alessandro Kräuchi länger auszufallen. Der rechte Aussenverteidiger verdrehte sich das Knie unglücklich. Am Sonntag in Luzern fehlt ausserdem Betim Fazliji, der seine 4. gelbe Karte sah. Servette, das nach dem Sieg wie der FCSG bei 31 Punkten hält, empfängt seinerseits am Samstag Basel.