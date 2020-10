Die neusten Massnahmen des Bundesrats um die Corona-Pandemie einzudämmen, treffen den Schweizer Profisport hart. Faktisch finden ab sofort nur noch Geisterspiele in den höchsten Schweizer Fussball- und Eishockey-Ligen statt.

«Enorme negative Auswirkungen»

Die Swiss Football League hat kurz nach der Verkündung der neuesten Einschränkungen Stellung genommen: «Der Entscheid hat enorme negative Auswirkungen auf die finanzielle Situation der SFL-Klubs», heisst es in der Medienmitteilung.

Spiele ohne Publikum stellen eine existenzielle Bedrohung dar, weshalb es für die Klubs enorm wichtig sei, «eine Perspektive zu haben, wann das Verbot wieder gelockert werden kann».

Saison soll weitergeführt werden

Ein Saisonabbruch komme für die SFL nicht infrage. Man sei überzeugt, «auch unter diesen epidemiologisch schwierigen Bedingungen einen sicheren Spielbetrieb organisieren und den Menschen in einer Zeit mit massiven Einschränkungen Abwechslung bieten zu können».

Wichtig sei aber, so der Verband weiter, dass bei positiven Tests nicht die ganze Mannschaft in Quarantäne geschickt wird, sondern nur betroffene Personen. «Dies wurde vor Beginn der Saison von den zuständigen Stellen in diesem Sinne genehmigt.»

Legende: Ist künftig wieder der Standard Leere Ränge in den Schweizer Fussball-Stadien. Keystone

Hockey-Verband hofft auf Finanzhilfe

Auch Swiss Ice Hockey spricht von einem «grossen Rückschlag». Die Geisterspiele bedeuten nun neue «enorme zusätzliche wirtschaftliche Herausforderungen». Eine längere Phase ohne Zuschauer in den Stadien «würden die Klubs akut in ihrer Exzistenz bedrohen».

Man hoffe nun auf eine Geldspritze: «Um Konkurse im Schweizer Profi-Eishockey unmittelbar vermeiden zu können», seien die Klubs auf «finanzielle Soforthilfen sowie die Möglichkeit auf Kurzarbeitsentschädigungen auch bei befristeten Arbeitsverträgen angewiesen.»

Legende: «Grosser Rückschlag» So kommentieren die Hockey-Klubs die jüngsten Schritte des Bundesrats. Keystone

Saisonfortführung noch unklar

Der Verband geht aktuell zudem von einem «verbreiteten Stellenabbau» und «grossen Schäden» für die Nachwuchsförderung aus.

Ob die Saison weitergespielt wird, sei noch nicht klar. Die Ligaführung und die Klubs werden in den nächsten Tagen darüber entscheiden, «welche Konsequenzen die bundesrätlichen Entscheidungen für den Spielbetrieb haben werden».