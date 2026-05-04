Zweieinhalb Wochen nach seiner Entlassung in Lausanne ist Peter Zeidler schon wieder «in Amt und Würden»: GC ist der vierte Klub in der Super League, den der Deutsche coacht.

Wobei die Ligazugehörigkeit mehr denn je volatil zu sein scheint. Zuletzt hinterliess GC bis auf den Sieg bei Schlusslicht Winterthur einen ziemlich wehrlosen Eindruck. Die dritte Barrage-Teilnahme in Serie wird die logische Folge sein. Zeidler hat sich auf eine schwierige Aufgabe eingelassen.

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Mitten hinein ins Abenteuer

«Natürlich wäre es einfacher gewesen, ich hätte abgewartet, wie die Saison läuft. Aber jetzt kann ich sogar mithelfen und einen kleinen Teil dazu beitragen, dass wir in der Liga bleiben», so der 63-Jährige im SRF-Interview nach seiner Präsentation.

Ich weiss, dass er eine Wirkung erzielen wird.

Auch der Daueroptimist will nicht wegdiskutieren, dass man in einer komplizierten Situation sei. «Vor allem, was die psychologische Komponente angeht. Aber jetzt gehen wir das an, mit viel Freude und Lust.»

Sutters dritter Trainer

Nach Gerald Scheiblehner und Gernot Messner versucht Alain Sutter nun mit einem alten Weggefährten sein Glück. Der GC-Sportchef hat quasi zwei seiner Patronen verschossen. Mit Zeidler soll die dritte nun das Ziel treffen und den Abstieg verhindern.

Dabei hilft es, dass die beiden sich aus der langjährigen Zusammenarbeit bei St. Gallen gut kennen und ein eingespieltes Team sind. «Ich weiss, dass er eine Wirkung erzielen wird», sagt Sutter, der Zeidlers Leidenschaft und Energie hervorhebt. «Ob sich diese dann auch in den Resultaten niederschlägt, werden wir sehen.»

Derby zum Einstand

Beide bekräftigten noch einmal, dass Zeidler auch bei einem Fall in die Challenge League an Bord bleiben würde. Wie lange der Vertrag gilt, ist allerdings weiterhin nicht bekannt. «Ich mache jetzt keine Sprüche und erzähle von GC 2035. Jetzt geht es um GC 2026, und da wollen wir eine gute Rolle spielen», so Zeidler.

Die erste Bewährungsprobe steht für den neuen Mann an der Seitenlinie ausgerechnet im Zürcher Derby an. Am Samstag trifft GC auf den FCZ.

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