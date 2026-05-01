Legende: Neuer GC-Trainer Peter Zeidler. KEYSTONE/Philipp Schmidli

Peter Zeidler wird neuer Trainer bei den Grasshoppers.

Der Deutsche beerbt ab Montag Interimstrainer Gernot Messner, der seit der Entlassung von Gerald Scheiblehner an der Seitenlinie steht.

Zeidler kennt die Super League aus seiner Zeit bei St. Gallen und Lausanne bereits bestens.

Zwei Wochen nach seiner Entlassung in Lausanne hat Peter Zeidler wieder einen Job in der Super League gefunden. Der 63-jährige Deutsche wird Trainer bei den abstiegsgefährdeten Grasshoppers. Am Sonntag im Heimspiel gegen Servette wird nochmals Interimscoach Gernot Messner an der Seitenlinie stehen. Zeidler nimmt seine Arbeit am Montag auf, wie GC am Freitag in einer Mitteilung schreibt.

Vier Runden vor Ende der Relegation Group liegen die Grasshoppers mit sieben Punkten Rückstand auf den 10. Rang auf dem Barrageplatz. Zeidler dürften also mit seinem neuen Team nach der 38. Runde noch zwei Partien um den Klassenerhalt bevorstehen. «Die Ausgangslage ist anspruchsvoll. Es geht jetzt darum, schnell einzusteigen, die Spieler kennenzulernen und gemeinsam als Team aufzutreten. Auf diese spannende Aufgabe freue ich mich sehr», wird Zeidler zitiert.

Vertrag gilt auch für die Challenge League

«Als sich seine Verfügbarkeit abzeichnete, war auf beiden Seiten klar: Wir gehen diesen Schritt jetzt und nicht erst im Sommer», so GC-Sportchef Alain Sutter, der bereits in St. Gallen mit Zeidler zusammengearbeitet hat. Über die Vertragsdetails machten die Grasshoppers keine Angaben. Sie liessen jedoch verlauten, dass Zeidlers Vertrag auch im Falle eines Abstiegs in die Challenge League Gültigkeit haben werde.

Zeidler kennt die Super League bestens. In der Saison 2016/17 betreute er den FC Sion, von 2018 bis 2024 war Zeidler beim FC St. Gallen als Cheftrainer tätig. Seine Zeit in Lausanne dauerte vom 1. Juli 2025 bis 16. April 2026. Zeidler ist der dritte GC-Coach in dieser Saison nach dem Mitte März entlassenen Gerald Scheiblehner und Interimsnachfolger Messner.