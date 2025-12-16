Neu erhalten alle Teams, die im Frauen-Cup den Viertelfinal erreichen, ein Preisgeld.

Legende: Wird attraktiver 8 Klubs werden neu im Women's Cup entschädigt. Keystone/ENNIO LEANZA

Der Schweizerische Fussballverband (SFV) erhöht das Preisgeld im Women’s Cup von bisher 5000 auf 30'000 Franken. Die Anpassung gilt bereits für die laufende Saison, die am 29. März 2026 mit dem 50. Cupfinal in Winterthur endet.

Bislang kein Preisgeld für unterlegenen Cup-Finalisten

Der Cupsieger erhält 10'000 Franken und damit doppelt so viel wie bisher. Der unterlegene Finalist, der bislang kein Preisgeld erhielt, wird neu mit 8000 Franken für seine Leistung belohnt. Für die unterlegenen Halbfinalisten gibt es je 4000 Franken, für die Viertelfinalisten je 1000 Franken.

«Die Erhöhung der Preisgelder ist ein weiterer Schritt zur Stärkung des Frauen-Spitzenfussballs in der Schweiz. Wir bekräftigen damit den eingeschlagenen Weg einer kontinuierlichen Entwicklung», sagt Marion Daube, Direktorin Frauenfussball.

Immer noch weit weg von den Männern

Im Vergleich zu den Männern hinken die Frauen aber weiterhin hinterher. Das Erreichen der 3. Runde bringt den Klubs im Männer-Cup bereits 9000 Franken ein. Die Finalisten erhalten je 242'000 Schweizer Franken zugesprochen.