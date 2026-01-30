 Zum Inhalt springen

News aus der Super League Cupfinal steigt erneut im Wankdorf – Kaskadenmodell auch im Cup

30.01.2026, 13:24

Bern wieder Schauplatz für Cupfinal

Der 101. Final des Schweizer Cups findet am Pfingstsonntag, 24. Mai, im Berner Wankdorf statt. Anstoss ist um 14:00 Uhr. Es wird bereits der neunte Pokalfinal in Serie sein, der im Wankdorf über die Bühne geht. Im Schweizer Cup stehen Anfang Februar die Viertelfinals auf dem Programm. Die Halbfinals werden Mitte April gespielt.

Behörden weiten Kaskadenmodell aus

Das Kaskadenmodell gegen Fangewalt wird in der laufenden Saison auf Fussballspiele im Schweizer Cup der Männer ausgeweitet. Mit diesem Schritt reagieren die Behörden laut eigenen Angaben auf gewalttätige Vorfälle bei Cup-Spielen in der Vergangenheit. Es bestehe der Verdacht, dass gewaltbereite Anhänger gezielt auf Spiele ausgewichen seien, die bisher nicht unter das Kaskadenmodell fielen, heisst es in einer Mitteilung weiter. Das Kaskadenmodell wurde im Sommer 2024 nach wiederholten Ausschreitungen eingeführt. Es besteht aus vier Stufen, wobei gewisse Vorfälle vorab definierte Sanktionen auslösen.

