Legende: Jaouen Hadjam Der algerische Nationalspieler wechselt aus der Ligue 1 in die Schweiz. imago images/Sipa USA

YB reagiert prompt auf den Garcia-Abgang

Einer geht nach Frankreich, einer kommt aus Frankreich: Drei Tage nach dem Transfer von Ulisses Garcia in die Ligue 1 präsentieren die Berner auf der Position des linken Aussenverteidigers bereits eine Ersatzlösung. Neu stösst der algerische Nationalspieler Jaouen Hadjam zu den Young Boys, er wurde mit einem Vertrag bis Sommer 2028 ausgestattet. Hadjam absolvierte bei Nantes seit Januar im vergangenen Jahres 23 Spiele. Zuvor war der 20-Jährige beim Paris FC engagiert gewesen. «Er ist ein Linksverteidiger mit Offensivdrang und guter Mentalität, die zu unserem Team passen wird», preist Sportchef Steve von Bergen das Talent an. Noah Persson und Hadjam würden sich einen gesunden Konkurrenzkampf liefern.

00:28 Video Aus dem Archiv: Garcia wechselt zu Marseille Aus Sport-Clip vom 16.01.2024. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.

Zwei weitere Klubs können noch nicht loslegen

Nach der Partie Winterthur - Servette, die am Donnerstag infolge winterlichen Terrain-Verhältnissen hatte verschoben werden müssen, teilte die Liga eine weitere Planänderung mit. Auch Yverdon vs. FC Luzern kommt nicht wie vorgesehen am frühen Sonntagnachmittag zur Austragung. Stattdessen findet der Kickoff im Stade Municipal neu am Dienstag, 23. Januar, um 19:00 Uhr, statt (live bei SRF im Ticker).