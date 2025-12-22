Legende: Sion und Winterthur Die beiden Teams duellieren sich neu am 14. Januar 2026. Claudio Thoma/freshfocus

SFL setzt Sion vs. Winterthur neu an

Die Swiss Football League hat das Duell zwischen Sion und Winterthur auf den Mittwoch, 14. Januar 2026, um 20:30 Uhr terminiert. Die Affiche des 19. Spieltags der Super League, die am vergangenen Samstag über die Bühne hätte gehen sollen, musste aufgrund mehrerer Krankheitsfälle beim FCW verschoben werden.

Zwei Spielsperren für YB-Verteidiger Janko

Saidy Janko von den Young Boys muss im neuen Jahr in der Super League vorerst aussetzen. Der Aussenverteidiger wird für zwei Spiele gesperrt. Janko wurde nach seinem Platzverweis am Sonntag im Meisterschaftsspiel in Lugano (0:3) sanktioniert. Der Schiedsrichter hatte ihm nach einer Stunde für ein grobes Foul die Rote Karte gezeigt.

Muskelverletzung bei FCZ-Stürmer Perea

Der FC Zürich wird den Meisterschaftsbetrieb Mitte Januar ohne den Stürmer Juan Perea wieder aufnehmen müssen. Der 25-jährige Kolumbianer hat in der Super-League-Partie am Samstag in Thun (2:4) eine Muskelverletzung in der linken Wade erlitten. Perea muss gemäss Mitteilung des FCZ rund zwei Monate pausieren.