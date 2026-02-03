Legende: Auf in den Abstiegskampf Rhodri Smith. KEYSTONE /Peter Klaunzer

YB leiht Smith aus

Der FC Winterthur erhält weitere Abwehrverstärkung im Abstiegskampf. Nach dem Zuzug von Mirlind Kryeziu wurde am Dienstag die Verpflichtung von Rhodri Smith bekannt. Der 19-jährige Aussenverteidiger wird bis zum Ende der Saison von YB an die Eulachstädter ausgeliehen. Über eine Kaufoption verfügt Winterthur nicht. Smith ist seit Sommer 2025 Teil der ersten Mannschaft von YB, kam bislang aber nur zu sechs Pflichtspieleinsätzen für die Berner.

Muci in die Serie B

GC-Stürmer Nikolas Muci wechselt leihweise bis Saisonende zu Mantova 1911. Anschliessend besitzt der Klub aus der Serie B eine Kaufoption. Muci spielte seit Sommer 2024 für die Zürcher und erzielte in 60 Pflichtspielen 13 Tore.

Koné leihweise zu Lausanne-Sport

Lausanne-Sport verpflichtet den 20-jährigen Sékou Koné auf Leihbasis bis zum Ende der Saison, wie der Westschweizer Verein am Dienstag mitteilt. Koné steht bei Manchester United unter Vertrag und spielte dort für die U21. Den ersten Teil der laufenden Saison verpasste der defensive Mittelfeldspieler wegen eines Augenhöhlenbruchs, seit November steht er wieder auf dem Platz.

