Legende: Geht neu für Thun auf Torejagd Furkan Dursun. zvg

Thun verpflichtet jungen Stürmer

Der FC Thun ergänzt seine Offensive mit Furkan Dursun. Der 20-jährige Stürmer wechselt von Rapid Wien ins Berner Oberland. Die Hinrunde bestritt Dursun auf Leihbasis bei St. Pölten in der 2. österreichischen Bundesliga, wo er in 16 Einsätzen 3 Tore und 5 Assists erzielte. Er hat bei Thun einen Vertrag über dreieinhalb Jahre bis zum Sommer 2029 mit Option auf ein weiteres Jahr unterschrieben. Der 1,90 m grosse Dursun ist österreichisch-türkischer Doppelbürger. Für die österreichische U21-Nationalmannschaft hat er bisher 7 Spiele absolviert.

FCZ gibt Nvendo per sofort ab

Vincent Nvendo verlässt den FC Zürich. Der 22-jährige Stürmer wechselt zu Xamax in die Challenge League. Nvendo kam im Januar 2025 von Etoile Carouge zum FCZ und bestritt für die erste Mannschaft neun Pflichtspiele in der Super League. Zuletzt verursachte Nvendo im St. Jakob-Park den Penalty, der am Ursprung der späten Basler Wende vom 0:1 zum 2:1 stand.

Resultate