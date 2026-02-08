In der 23. Runde der Super League feiert Stephan Lichtsteiner beim 2:1 im Klassiker seinen ersten Sieg als FCB-Trainer.

Die FCZ-Führung durch Ilan Sauter (15.) hat bis in die Schlussminute bestand.

Thun gewinnt in Genf zum 6. Mal in Serie, Lausanne und St. Gallen teilen sich die Punkte.

Im letzten Klassiker hatte Xherdan Shaqiri den FC Basel im Letzigrund tief in der Nachspielzeit zum 4:3-Sieg geschossen. Nur 2 Wochen später wiederholte sich die Geschichte, aber mit anderen Protagonisten: Andrej Bacanin flankte beim Stand von 1:1 in der 96. Minute aus dem Fussgelenk auf den 2. Pfosten, wo Ibrahim Salah heranstürmte und Silas Huber im FCZ-Tor aus kurzer Distanz überwand und den St. Jakob-Park in ein Tollhaus verwandelte.

Dramatischer hätte Stephan Lichtsteiners erster Sieg als FCB-Trainer kaum sein können. Für sein Gegenüber Dennis Hediger war es derweil ein verpasster Befreiungsschlag: Die Zürcher warten seit 7 Spielen auf einen Sieg und gingen in den letzten 5 Klassikern als Verlierer vom Platz.

Der FCB tat sich lange äusserst schwer

Hediger hatte nach dem ernüchternden 0:3 in Bern an den richtigen Schrauben gedreht. Der FC Zürich war konzentriert in den Klassiker gestartet. Und er ging in der 15. Minute mit dem ersten Abschluss aufs Tor in Führung: Nevio Di Giusto fand im Anschluss an einen Eckball mit seiner Flanke den Kopf von Ilan Sauter, der eine Etage höher sprang als Nicolas Vouilloz und zum 1:0 einnickte. Für beide war es die erste Torbeteiligung in der Super League.

Die Reaktion der Gastgeber ermöglichte Huber 5 Minuten nach dem Tor mit seiner einzigen Unsicherheit der Partie. Eine harmlose Flanke faustete der 20-Jährige direkt in die Füsse Shaqiris, der den Ball aber nicht unter Kontrolle brachte. Ein Weckruf für den FCB war diese Aktion aber noch nicht. Die Basler taten sich offensiv weiter äusserst schwer und boten den Gästen im Spiel gegen den Ball viel Raum. Diesen wussten die Zürcher aber nicht auszunutzen.

Passive Zürcher werden spät bestraft

Es folgte eine lange Phase mit wenigen Aufregern in einem Klassiker auf bescheidenem Niveau. Zwei Pfostenschüsse des FCB waren einsame Höhepunkte:

30. Minute: Bénie Traoré schlenzt von der linken Seite, sein Schuss touchiert den Aussenpfosten.

Bénie Traoré schlenzt von der linken Seite, sein Schuss touchiert den Aussenpfosten. 57. Minute: Nach einem FCZ-Eckball fährt Giacomo Koloto einen Ein-Mann-Konter an dessen Ende er den Ball an den Aussenpfosten knallt.

Vom FCZ kam mit der Zeit immer weniger. Kaum waren die Gäste in Strafraumnähe, gingen ihnen die Ideen aus. Zu mehr als einigen Weitschüssen neben oder über das Tor von Marwin Hitz reichte es den Zürchern nicht.

Bestraft wurden die Zürcher für ihre Passivität erst spät. In der 89. Minute stand der unmittelbar zuvor eingewechslte Stürmer Vincent Nvendo Dominik Schmid im Strafraum auf den Fuss. Shaqiri übernahm die Verantwortung, verlud Huber und glich aus. Damit leitete der FCB-Captain die Schlussoffensive ein, an deren Ende Salahs umjubelter Siegtreffer stand.

So geht es weiter

Es steht eine englische Woche an in der Super League. Der FC Zürich empfängt am Mittwochabend den FC Winterthur. Der FC Basel gastiert am Donnerstag beim FC Sion.

Super League