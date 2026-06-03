Legende: Knipst in der nächsten Saison nicht mehr für YB Chris Bedia. Freshfocus/Roger Albrecht

YB zieht Kaufoption bei Bedia nicht

Die Young Boys haben sich gegen eine definitive Übernahme Chris Bedias von Union Berlin entschieden. Der mit 17 Toren zweitbeste Super-League-Torschütze der abgelaufenen Saison (hinter Teamkollege Christian Fassnacht) wird damit an die Alte Försterei zurückkehren, wo Mauro Lustrinelli neu Cheftrainer ist. Bedia stiess im Januar 2025 zu YB und erzielte in insgesamt 67 Pflichtspielen 28 Tore.

Viele Abgänge bei den Grasshoppers

Nach dem Sieg in der Barrage gegen Aarau und dem damit geschafften Klassenerhalt in der Super League kommt es in der 1. Mannschaft der Grasshoppers zu einigen Abgängen. Abwehrchef Dirk Abels wird den Rekordmeister nach drei Saisons und 95 Einsätzen verlassen. Wohin es den Niederländer zieht, ist offen. Auch Jonathan Asp Jensen und Lovro Zvonarek werden nicht in Zürich bleiben. Beide waren von Bayern München auf Leihbasis in die Limmatstadt gestossen. Weiter verlassen Emmanuel Tsimba (zurück zu YB) sowie die Torhüter Nicolas Glaus und Laurent Seji GC.

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