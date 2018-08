Der FC Zürich und St. Gallen trennen sich im Letzigrund 0:0.

Yanick Brecher und Dejan Stojanovic zeichnen sich mehrmals mit starken Reflexen aus.

In den Parallelspielen siegen Basel (gegen Sion) und YB (in Luzern) jeweils 3:2.

Benjamin Kololli hatte es in der Nachspielzeit auf dem Fuss, den FCZ zum 5. Sieg in Serie im Direktduell gegen St. Gallen zu schiessen. Der Neuzugang drosch den Ball nach schöner Vorlage von Michael Frey, der überraschend nicht in der Stammelf stand, aus kurzer Distanz aber über das gegnerische Tor. Es war die letzte Chance in einer Partie, die gut auch 2:2 hätte enden können.

Überragende Torhüter

Hauptgrund, weshalb die Partie dennoch torlos ausging, waren Yanick Brecher und Dejan Stojanovic. Die beiden Keeper bekamen gleich mehrfach Gelegenheit, ihre Qualitäten unter Beweis zu stellen:

17. Minute: Stephen Odey setzt sich im Strafraum durch und kommt zum Abschluss. Stojanovic kann den Schuss des FCZ-Stürmers mit den Fingerspitzen zur Ecke klären.

Stephen Odey setzt sich im Strafraum durch und kommt zum Abschluss. Stojanovic kann den Schuss des FCZ-Stürmers mit den Fingerspitzen zur Ecke klären. 46. Minute: St. Gallens Vincent Sierro zieht volley aus grosser Distanz ab, doch Brecher streckt sich erfolgreich und spitzelt den Ball in extremis über die Latte.

St. Gallens Vincent Sierro zieht volley aus grosser Distanz ab, doch Brecher streckt sich erfolgreich und spitzelt den Ball in extremis über die Latte. 60. Minute: Cedric Itten wird im Sechzehner schön lanciert, scheitert aber im 1-gegen-1 am geduldigen Brecher.

Cedric Itten wird im Sechzehner schön lanciert, scheitert aber im 1-gegen-1 am geduldigen Brecher. 64. Minute: Stojanovic muss gleich doppelt retten. Zuerst gegen Pa Modou, dann auch noch den Nachschuss von Marco Schönbächler.

Einmal hatte aber auch Brecher das Nachsehen. Einen tückischen Ablenker von Verteidiger Victor Palsson klärte der FCZ-Schlussmann vor die Füsse von Sierro. Dessen Schuss entschärfte Adrian Winter kurz vor der Torlinie (60.).

Die Punkteteilung hat zur Folge, dass der FCZ und St. Gallen mit jeweils 7 Zählern auf den Rängen 3 und 4 stehen. Der Rückstand auf Leader YB beträgt nach 4 Runden bereits 5 Punkte.