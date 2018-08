YB feiert in Luzern einen 3:2-Sieg und steht weiter ohne Verlustpunkt an der Tabellenspitze.

Guillaume Hoarau trifft in seinem 100. Super-League-Spiel für die Berner doppelt.

Es war auf jeden Fall eine spezielle Affiche für Gerardo Seoane. Der 39-jährige YB-Coach kehrte bereits in der 4. Runde an seine alte Wirkungsstätte zurück. In seiner halbjährigen Amtszeit als Luzern-Trainer holte er 34 Punkte. Nur YB war in der Rückrunde besser.

Und Seoane knöpft mit seinem neuen Arbeitgeber nahtlos an seine Erfolge an. 4 Spiele, 12 Punkte, 11:2 Tore – schlicht meisterlich. Auch wenn sich die Berner beim 3:2-Sieg in Luzern noch unnötig in Schwierigkeiten brachten.

YB in 1. Halbzeit überlegen

Denn YB lag zur Pause dank Guillaume Hoarau (zu) knapp mit 1:0 vorne. Der auffällige Nicolas Ngamaleu sowie Miralem Sulejmani und Hoarau mit einer Doppelchance hätten für eine höhere Führung sorgen müssen.

Zumal vom FCL offensiv in der 1. Halbzeit nichts kam. Die einzige Luzerner Chance fabrizierte ein Berner. Ein missglückter Klärungsversuch von Hoarau landete beinahe im eigenen Tor.

FCL dreht nach Seitenwechsel auf

Nach dem Seitenwechsel wurden die Gastgeber dann für ihre Leistungssteigerung zumindest temporär belohnt. Pascal Schürpf erzielte vom Elfmeterpunkt den Ausgleich (67.). Dem Penalty war ein streng gepfiffenes Handspiel von Grégory Wüthrich vorausgegangen.

YB reagierte aber wie so oft in den letzten Monaten postwendend. Ngamaleu traf nur 5 Minuten später nach einem perfekten Konter zum 2:1, wiederum 5 Zeigerumdrehungen später machte Hoarau seinen Doppelpack perfekt. Auch er verwertete einen umstrittenen Handselfmeter souverän.

Spannung in den Schlussminuten

YB verpasste es danach, den Sieg in Ruhe über die Zeit zu bringen. So war es Valeriane Gvilia, der in der 89. Minute die Spannung wieder zurückbrachte. Am Ende aber doch zu spät für den FCL.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 12.08.2018, 15:45 Uhr