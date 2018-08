Basel schlägt zuhause Sion mit 3:2 und feiert den 2. Saisonsieg.

Sion holt ein 0:2 auf und verliert am Ende doch noch.

YB gewinnt im Parallelspiel sein 4. Spiel der Saison gegen Luzern, Zürich und St. Gallen trennen sich 0:0.

Der Koller-Effekt, er scheint beim FCB zu wirken. Nach dem 4:2 vor Wochenfrist gegen GC und dem 1:0 in Arnheim siegte Basel auch im 3. Spiel unter dem neuen Trainer.

Vor heimischem Anhang musste das Team vom Rheinknie gegen Sion aber lange um den Erfolg bangen. Erst ein Eigentor des Walliser Verteidigers André Neitzke zum 3:2 für Basel sicherte dem FCB die 3 Punkte.

Starker Basler Auftakt

Dies hatte sich nach einer halben Stunde nicht unbedingt abgezeichnet:

Schon nach 47 Sekunden trifft Albian Ajeti zum 1:0 für den FCB.

Nach 29 Minuten erhöht Fabian Frei nach wunderbarer Passstafette über Serey Die und Silvan Widmer.

Uldrikis mit Doppelpack

Doch dann passte Basel kurz vor der Pause einmal nicht auf und Sion verkürzte durch Roberts Uldrikis. Der junge Lette war auf den Geschmack gekommen – und glich in der 56. Minute per Kopf mit seinem zweiten Treffer aus.

Wenig später besass der 20-Jährige gar die Chance auf den Hattrick und die erstmalige Sion-Führung. Er scheiterte aber an Jonas Omlin.

Basel schon wieder Zweiter

So sicherte sich Basel den zweiten Saisonsieg in der Super League. Und nach all den Querelen in den Vorwochen liegt das Team von Marcel Koller bereits wieder auf Tabellenplatz 2. So schnell kann es gehen, wenn man vom Koller-Effekt profitiert.

Sendebezug: SRF zwei, Goool, 12.08.18, 18:00 Uhr