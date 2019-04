YB und Lugano trennen sich in einem unterhaltsamen Spiel mit 2:2.

Hoarau und Carlinhos küren sich zu Doppeltorschützen.

Die Young Boys haben in ihrem ersten Heimauftritt seit der erfolgreichen Titelverteidigung ihre Fans zwar nicht enttäuscht, zum Sieg gegen das Celestini-Team reichte es den Bernern indes nicht. Insgesamt hatte «Gelbschwarz» mehr Spielanteile, die Tessiner haben den Punkt aber nicht gestohlen.

Lugano startete keck ins Spiel und ging durch einen Hechtkopfball von Carlinhos jr. schon in der 7. Minute in Führung. Noch vor der Pause sorgte Guillaume Hoarau mit seinen Saisontoren 19 und 20 für die Wende:

34. Minute: Der Franzose wird im Strafraum sträflich alleine gelassen und nickt eine Flanke von Christian Fassnacht ein.

Der Franzose wird im Strafraum sträflich alleine gelassen und nickt eine Flanke von Christian Fassnacht ein. 45. Minute: Hoarau legt sich den aufspringenden Ball im Strafraum mit der Hacke zurecht und trifft aus der Drehung in die nahe Ecke. Lugano-Hüter Noam Baumann hatte nicht das beste Positionsspiel.

Die Gäste steckten aber nicht auf und kamen durch Carlinhos jr. in der 56. Minute zum Ausgleich. Der künftige Wolfsburger Kevin Mbabu liess sich dabei von Vorbereiter Alexander Gerndt austricksen.

YB drückte in der Schlusshalbstunde auf das Siegtor und hatte durch Hoarau (aus der Distanz) und Mbabu (per Kopf) hochkarätige Chancen, die Tessiner retteten den ersten Punkt gegen den Meister in dieser Saison aber über die Zeit.

