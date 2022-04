St. Gallen feiert gegen Lugano in der 31. Runde der Super League einen diskussionslosen 3:0-Sieg.

Bereits nach etwas mehr als einer halben Stunde liegen die Ostschweizer mit drei Längen voraus.

In den weiteren Partien des Tages gewinnt Basel gegen Luzern 3:0 und verhindert vorerst den Titel des FCZ, GC gewinnt zuhause 3:1 gegen Lausanne.

In drei Wochen werden sich St. Gallen und Lugano im Cupfinal gegenüberstehen. Nimmt man das letzte Meisterschaftsspiel zum Massstab, dürfte die über 20 Jahre anhaltende Titel-Durststrecke der St. Galler am 15. Mai ein Ende finden. In einer einseitigen Partie feierte der FCSG am Sonntag gegen ein harmloses Lugano einen diskussionslosen 3:0-Heimsieg und rückt in der Tabelle bis auf zwei Punkte an die viertplatzierten Tessiner heran.

Die St. Galler hatten die Weichen schon in den ersten 35 Minuten auf Sieg gestellt:

19. Minute: Julian von Moos wird an der Strafraumgrenze von Luganos Sandi Lovric von den Beinen geholt. Nach Studium der Videobilder entscheidet Schiedsrichter Luca Cibelli auf Penalty. Captain Lukas Görtler verwertet sicher.

00:37 Video Görtler trifft vom Punkt Aus Sport-Clip vom 24.04.2022. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.

32. Minute: Nach einem Ballverlust von Kreshnik Hajrizi darf sich die St. Gallen-Offensive gleich dreimal im Toreschiessen versuchen. Die Abschlüsse von Bastien Toma und Patrick Sutter werden geblockt, Von Moos erbt und erzielt den zweiten St. Galler Treffer.

Nach einem Ballverlust von Kreshnik Hajrizi darf sich die St. Gallen-Offensive gleich dreimal im Toreschiessen versuchen. Die Abschlüsse von Bastien Toma und Patrick Sutter werden geblockt, Von Moos erbt und erzielt den zweiten St. Galler Treffer. 34. Minute: Nur zwei Minuten nach dem 0:2 muss Lugano-Torhüter Amir Saipi erneut hinter sich greifen. Eine butterweiche Flanke von Görtler setzt Fabian Schubert per Kopf wuchtig ins Tor.

01:00 Video Der St. Galler Doppelschlag nach einer halben Stunde Aus Sport-Clip vom 24.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute.

Eine Reaktion der formschwachen Luganesi – die Tessiner kassierten in St. Gallen die dritte klare Pleite in Serie – blieb zunächst auch nach dem Seitenwechsel aus. Erst in der Schlussphase der Partie stemmte sich der Gast aus dem Tessin gegen die Niederlage. Doch Lawrence Ati Zigi im St.-Gallen-Tor verhinderte den Anschlusstreffer sowohl gegen Mohammed Amoura (71.) als auch gegen Hadj Mahmoud (74.).

So geht's weiter

Für beide Teams geht es am Samstag vorerst in der Meisterschaft weiter. Lugano empfängt die Grasshoppers (18:00 Uhr), St. Gallen reist im Kampf um die nächsten Punkte nach Genf zu Servette (20:30 Uhr). Am 15. Mai gilt es für beide Teams im Cupfinal ernst.