Sion muss sich gegen Servette mit einem 1:1 begnügen.

Cognat bringt Servette in Führung, Lenjani gleicht für die Walliser aus.

Siege feiern Lugano gegen Luzern und Basel gegen Xamax.

Der ersehnte Befreiungsschlag im Wallis ist erneut ausgeblieben. Auch gegen Servette konnte Sion seine sieglose Serie nicht beenden. Der letzte Erfolg datiert vom 30. November 2019. Seither blieben die Sittener in 9 Spielen ohne Dreier. In der Tabelle liegen sie noch 2 Punkte vor Schlusslicht Thun.

Gegen Servette liessen die Gastgeber den letzten Siegeswillen vermissen. In der 2. Halbzeit zog sich das Team von Trainer Paolo Tramezzani bisweilen weit zurück. Zwar liess Sion gegen oft einfallslose Servettiens nicht mehr viel zu, eigene offensive Aktionen blieben aber beinahe komplett aus. Man schien sich mit dem Punkt zufrieden zu geben.

Kasami vergibt früh

Die Sittener hätten die Partie in der 1. Halbzeit in andere Bahnen lenken können. Bereits in der 7. Minute bekamen die Gastgeber nach einer Intervention von Servettes Anthony Sauthier gegen Patrick Luan einen sehr fragwürdigen Penalty zugesprochen. Pajtim Kasami scheiterte mit seinem Versuch aber an Jérémy Frick. Der Genfer Keeper parierte erstmals einen Elfmeter in der Super League.

Sions Reaktion dank Lenjani

Diese verpasste Möglichkeit sollte sich rächen. In der 22. Minute fand Timothé Cognat viel Platz vor und traf mit einem platzierten Flachschuss via linkem Pfosten zur Führung für Servette. Die Sittener befanden sich einmal mehr in Rücklage, vermochten aber zu reagieren. Nach 29 Minuten entwischte Ermir Lenjani nach einem langen Ball und glich mit einem satten Schuss in die nahe Ecke aus.

Die Sittener kamen in der Folge einem weiteren Treffer gleich mehrmals nahe. Besonders in der Schlussphase der 1. Halbzeit konnten sie Druck erzeugen. Luans Kopfball landete aber an der Latte, Kasamis Seitfallzieher wurde von Frick mirakulös über das Gehäuse gelenkt. Diesen Schwung konnte Sion dann aber nicht in die 2. Halbzeit mitnehmen.