In der 20. Runde der Super League trennen sich der FC Zürich und der FC Winterthur 1:1 unentschieden.

Auf die Führung des FCZ durch Aiyegun Tosin (32.) reagiert Winterthur nur 7 Minuten später mit dem Ausgleich durch Samir Ramizi.

In den anderen Sonntagsspielen trennen sich Lugano und Luzern 1:1, YB deklassiert den FC St. Gallen mit 5:1.

Plötzlich stand der FC Winterthur doch noch ganz nahe am 2:1 und damit am Derbysieg über den FC Zürich. Nach einer ziemlich ereignisarmen 2. Halbzeit war es in der 77. Minute ein Konter des Aufsteigers, der so richtig Torgefahr heraufbeschwörte. Der eingewechselte Adrian Gantenbein köpfelte eine Flanke stark aufs Tor, doch FCZ-Keeper Yanick Brecher zeigte sich hellwach und parierte.

Nur 3 Minuten später war Winterthur sogar noch näher am Tor. Nach einem Fehler von Fabian Rohner eroberte Matteo Di Giusto den Ball am gegnerischen Fünfmeterraum. Mit etwas Glück kam das Spielgerät zum freistehenden Joaquin Ardaiz, der mit dem leeren Tor vor Augen allerdings den Ball verfehlte. Es blieb der letzte Aufreger in einer Partie, in der der FCZ zwar mehrheitlich am Ball war, mit diesem allerdings zu wenig anzufangen wusste.

01:09 Video Tosin macht das 1:0 für den FCZ Aus Sport-Clip vom 12.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden.

Winterthur reagiert schnell auf Rückstand

In der 1. Halbzeit war der FC Zürich nach 32 Minuten nicht unverdient in Führung gegangen. Am Ursprung des Zürcher Führungstreffers stand mit Stephan Seiler einer, der die Saison noch bei den Winterthurern begonnen hatte. Sein Pass in die Schnittstelle erreichte Torschütze Aiyegun Tosin. Dieser legte den Ball zuerst an Goalie Markus Kuster vorbei und verwertete anschliessend aus spitzem Winkel.

Die Antwort des Aufsteigers liess jedoch nicht lange auf sich warten. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schalteten die Gäste schnell um und spielten zielstrebig nach vorne. Der aktive Di Giusto spielte flach zur Mitte, wo Ardaiz seinen Abschluss noch von Becir Omeragic auf der Torlinie geklärt sah. Samir Ramizi stand jedoch bereit und traf aus wenigen Metern aus der Drehung zum Ausgleich.

01:15 Video Ramizi sorgt für den Winterthurer Ausgleich Aus Sport-Clip vom 12.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 15 Sekunden.

Beide bleiben am Tabellenende

Weil der FC Winterthur seine beiden Chancen in der 2. Halbzeit nicht nutzen konnte und vom FCZ in der Vorwärtsbewegung zu wenig kam, blieb es beim letztlich gerechten Unentschieden. Zwar hätte sich der FC Zürich nach zuletzt zwei Siegen in Serie im Derby sicher mehr erhofft, doch zumindest wahrt er damit seine Ungeschlagenheit: Seit 5 Super-League-Partien musste der Meister nicht mehr als Verlierer vom Platz.

In der Tabelle bleiben damit die beiden Teams mit je 20 Zählern punktgleich. Der FC Winterthur belegt mit einer Partie weniger den 10. Rang, der FC Zürich bleibt dank des Torverhältnisses einen Platz davor.

Schliessen 01:35 Video Berner: «Ein hochverdienter Punkt am Schluss» Aus Sport-Clip vom 12.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 35 Sekunden. 02:03 Video Henriksen: «Wir wollen jedes Spiel gewinnen» (engl.) Aus Sport-Clip vom 12.02.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 3 Sekunden. 00:45 Video Weitere Stimmen zum Duell FCZ-Winterthur Aus Sport-Clip vom 12.02.2023. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

So geht's weiter

Der FC Zürich trifft am nächsten Sonntag ab 16:30 Uhr im Derby auf den Grasshopper Club Zürich. Für Winterthur steht am Mittwoch zuerst das Nachtragsspiel gegen Servette an, bevor am Samstag der FC Sion auf der Schützenwiese zu Gast ist.