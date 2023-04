Legende: Hallo, hier bin ich! Cédric Zesiger nach seinem Prachtstor zum 1:0. Freshfocus/Claudio De Capitani

Die Young Boys bezwingen in der 27. Runde der Super League die Grasshoppers mit 2:0.

Zum Matchwinner im Wankdorf avanciert Cédric Zesiger mit einem herrlichen Treffer. Kurz vor Schluss machte Jean-Pierre Nsame den Deckel drauf.

GC muss damit nach zuletzt 3 Siegen wieder einmal als Verlierer vom Platz.

In den beiden anderen Partien vom Ostermontag gibt es zwischen Lugano und St. Gallen ein Remis, Luzern siegt bei Aufsteiger Winterthur 2:1.

Die Young Boys machten das Spiel, die Young Boys kamen zu Chancen, doch die Young Boys konnten nicht reüssieren. Im Super-League-Duell am Ostermontag zeigten die Grasshoppers eine defensiv beherzte Leistung und machten dem Leader das Leben lange schwer. Es war keineswegs so, dass die Berner im Minutentakt zu guten Chancen kamen, doch YB dominierte die Partie und liess den Zürchern nur wenig Luft zum Atmen (64 Prozent Ballbesitz für das Heimteam sprechen eine deutliche Sprache).

Was also machen, wenn alles zugestellt ist? Einfach mal draufhauen, dachte sich wohl Cédric Zesiger. Der Verteidiger – mit zuvor einem Saisontreffer wahrlich kein Mann für offensive Momente – fasste sich aus über 20 Metern ein Herz und hämmerte die Kugel in der 73. Minute unhaltbar für GC-Schlussmann André Moreira in die Maschen.

Es war der verdiente Lohn für die Berner. Die Zürcher, die zwar mutig in die Partie gestartet waren, konnten nach dem Rückstand keine Reaktion zeigen. Die Luft schien nach der lange erfolgreichen Abwehrschlacht draussen zu sein. Es war vielmehr YB, das gegen Ende der Partie noch eine Schippe drauflegen konnte. Erst traf Meschack Elia nur die Querlatte (87.), eine Minute später war es Jean-Pierre Nsame, der aus kurzer Distanz zum 2:0-Endstand einnetzte.

Spicken erlaubt: Moreira hält Penalty

Bereits in der 1. Halbzeit schnupperten die Berner an der Führung, die beste Möglichkeit hatte Cedric Itten. Der Schweizer Internationale wurde im Zürcher Strafraum vom alles andere als glücklich agierenden Tomas Ribeiro zu Fall gebracht, Schiedsrichter Luca Piccolo entschied sich für Penalty.

Während sich Itten am Punkt bereitmachte, liess sich Moreira nicht beirren und studierte seine Trinkflasche mehr als genau. Offenbar waren auf dieser wichtige Hinweise für den Elfmeter notiert. Denn der GC-Schlussmann ahnte die Ecke, in welche Itten zielen würde, und parierte den Schuss des 26-Jährigen. Bereits im ersten Duell dieser beiden Mannschaften im Wankdorf hatte YB einen Penalty verschossen (damals war es Nsame).

So geht's weiter

Mit den 3 Punkten gegen GC marschiert YB weiter unaufhaltsam Richtung Meistertitel Nummer 5 aus den letzten 6 Jahren. Vor dem letzten Viertel der Meisterschaft liegen die Young Boys 17 und mehr Punkte vor der Konkurrenz. Für die Zürcher war es derweil nach zuletzt 3 Vollerfolgen die 1. Niederlage. Am kommenden Sonntag gastiert YB beim FC Basel, GC empfängt gleichentags den FC Sion.