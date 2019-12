Mehr aus dieser Rubrik

Im Cornaredo sehen die Zuschauer genau eine gute Torchance. Da diese kläglich vergeben wird, endet YB - Lugano 0:0.

Trotz des Remis kann YB seinen Vorsprung auf 2 Punkte ausbauen.

In der Super League geht es am Wochenende des 25./26. Januar weiter.

Ganz zum Ende der 1. Saisonhälfte scheint den Topteams etwas die Luft ausgegangen zu sein. Am Samstag verpasste St. Gallen (3.) durch ein 1:3 gegen den FCZ den Sprung an die Spitze. Am Sonntag unterlag Basel (2.) beim FCL mit 1:2. Und so kam es, dass sich YB trotz eines mageren 0:0 bei Lugano den inoffiziellen Titel des Wintermeisters sicherte.

Mehr noch: Die Berner konnten ihren Vorsprung auf den FCB verdoppeln und werden mit einer Reserve von zwei Punkten in die 2. Saisonhälfte starten.

Keine Highlights im Cornaredo

Die Geschichte der Partie im Cornaredo ist schnell erzählt: Beiden Teams war anzusehen, dass die Luft im letzten Spiel vor der Winterpause draussen war. Es gab kaum Torchancen zu sehen.

Und die beste Möglichkeit hatten nicht etwa die Leader aus Bern, sondern die Luganesi: In der 73. Minute kam Filip Holender aus 5 Metern frei zum Abschluss – und schoss den Ball kläglich in den Tessiner Nachthimmel.

Lugano wird sich grämen

Für einen Punkt gegen den Leader hätte Lugano vor dem Spiel bestimmt unterschrieben. Nach der Partie dürfte dies etwas anders aussehen. Gegen die fehlerhaften und uninspirierten Berner wäre für den Tabellensechsten eindeutig mehr drin gelegen.

