Dank Inter: YB fix in Europa League – Aarau-Trainer weg

Legende: Europäisch sieht's jetzt noch rosiger aus Für den Schweizer Meister YB. Keystone/Laurent Gillieron

YB startet in den CL-Playoffs

Die Young Boys müssen nächste Saison nur die Playoffs überstehen, um die Gruppenphase in der Champions League zu erreichen. Der Schweizer Meister profitiert davon, dass nach Manchester City auch der zweite CL-Finalist Inter Mailand die heimische Liga unter den Top 4 abschliesst. Damit sind die Italiener auch dank dem Liga-Weg fix für die kommende «Königsklassen»-Saison qualifiziert. YB rückt deshalb nach, kann die 3. Qualirunde überspringen und steigt direkt in den Playoffs ein. Bei einem Sieg erreichen die Berner die CL-Gruppenphase, bei einer Niederlage wartet als schöner «Trostpreis» fix die Gruppenphase der Europa League.

03:58 Video Archiv: YB verliert am Donnerstag Cupfinal-Hauptprobe gegen Lugano Aus Sport-Clip vom 25.05.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 58 Sekunden.

Smiljanic nicht mehr Aarau-Trainer

Der FC Aarau und Boris Smiljanic gehen getrennte Wege. Der Klub aus der Challenge League und sein Cheftrainer haben einen Tag nach dem Saisonende den laufenden Vertrag aufgelöst. Smiljanic war im vergangenen November als Nachfolger von Stephan Keller zu Aarau gestossen und vermochte die Mannschaft in der Folge zu stabilisieren. In sieben Monaten erreichte der 46-jährige Aargauer zwar eine positive Bilanz; aus 22 Spielen resultierten unter Smiljanic 11 Siege, 6 Remis und 5 Niederlagen. Das Hauptziel, den Aufstieg in die Super League, verpasste der einstige Innenverteidiger mit dem FCA jedoch. Auf einen direkten Aufstiegsplatz fehlten den Aarauern als Vierter vier Punkte, zum Barrage-Platz deren drei. Der Nachfolger von Smiljanic steht noch nicht fest, Alex Frei wird als aussichtsreicher Kandidat gehandelt.