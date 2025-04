Am 33. Spieltag der Super League schiesst der FC Basel die Gäste aus Yverdon mit 5:0 aus dem Stadion.

FCB-Captain Xherdan Shaqiri wirbelt und zaubert, ist an 4 Toren direkt beteiligt.

Im Verfolgerduell bezwingt Servette den FC Luzern knapp 2:1.

Lausanne qualifiziert sich doch noch für die Championship Group, der FCZ muss in die Relegation Group.

Leader Basel hat mit einem souveränen 5:0-Heimsieg gegen Yverdon-Sport einen weiteren Schritt in Richtung erstem Meistertitel seit 2017 gemacht. Vor dem Gang in die Championship Group und 5 Spieltage vor Schluss beträgt der Vorsprung auf Servette weiter 6 Punkte. Weiter deshalb, weil die Genfer im Verfolgerduell Luzern zuhause mit 2:1 besiegten.

FCB im Torrausch

Trotz leerer Muttenzerkurve – diese wurde wegen Fanausschreitungen für das Spiel gesperrt – wurde der gut gefüllte St. Jakob-Park zur Festhütte. Einen grossen Anteil daran hatte einmal mehr der formstarke Xherdan Shaqiri, welchem derzeit alles zu gelingen scheint. Der 33-Jährige verzückte die Fans und hatte an 4 der 5 teils sehenswerten Treffern seine Füsse im Spiel.

Die Partie gegen Yverdon, das nach dem 5. sieglosen Spiel in Serie weiter Abstiegssorgen hat, war bereits zur Pause entschieden gewesen. Der FCB führte zu diesem Zeitpunkt mit 4:0. Nach dem schönen Führungstor von Philip Otele (17.) – ein weiterer Basler, der sich in Bestform befindet – traf das Team von Fabio Celestini innert 10 Minuten 3 Mal:

27. Minute: Bénié Traoré schickt Shaqiri in die Tiefe, der allein vor Paul Bernardoni keine Mühe hat – 14. Treffer, Liga-Bestwert.

Bénié Traoré schickt Shaqiri in die Tiefe, der allein vor Paul Bernardoni keine Mühe hat – 14. Treffer, Liga-Bestwert. 30. Minute: Shaqiri bedankt sich bei Traoré für die Torvorlage mit einem Traumpass aus der eigenen Platzhälfte. Der Ivorer verwandelt sicher.

Shaqiri bedankt sich bei Traoré für die Torvorlage mit einem Traumpass aus der eigenen Platzhälfte. Der Ivorer verwandelt sicher. 37. Minute: Shaqiri tunnelt seinen Gegenspieler und findet dann Traoré, welcher nach einer Finte flach in die kurze Ecke trifft – 4:0.

Shaqiris Hacken-Assist

Den 2. Durchgang spulte der FCB im Verwaltungsmodus ab. Ein Highlight – natürlich mit Shaqiris Beteiligung – gab es aber doch noch: Mit der Hacke legte Basels Nummer 10 den Ball für Otele ab, der mit einem Direktschuss wunderbar in die weite Ecke traf (56.). Trotz zweier Lattentreffer von Yverdon hätte die Niederlage noch deutlich höher ausfallen können.

Servette siegt glücklich

Im Duell zwischen dem zweitplatzierten Servette und dem drittplatzierten Luzern behielten die Genfer knapp mit 2:1 die Oberhand. Für die Equipe von Thomas Häberli ist der erste Vollerfolg nach zuletzt 3 Partien ohne Sieg ein Befreiungsschlag.

Dieser war hart erkämpft und auch etwas glücklich. Tief in der Nachspielzeit hatte der FCL durch Jakub Kadak nämlich zum vermeintlichen 2:2-Ausgleich getroffen. Doch Schiedsrichter Urs Schnyder nahm das Tor aufgrund eines Fouls an Servette-Goalie Joël Mall, der beim Herauskommen leicht touchiert worden war, zurück.

Letztlich reichte es den Luzernern, die mit einem 5:0 gegen YB im Gepäck nach Genf gereist waren, nicht zu mehr als dem Anschlusstreffer von Donat Rrudhani mittels Handelfmeter (72.). Bis zu jenem Zeitpunkt hatte Servette dank einem schönen Führungstor von Anthony Baron (5.) sowie einem Foulpenalty von Miroslav Stevanovic (55.) mit 2:0 in Front gelegen.

So geht's weiter

33 Runden sind durch, die Tabelle wird nun in die Championship Group und in die Relegation Group geteilt. In der Championship Group, die am Wochenende in 2 Wochen beginnt, werden Servette und Luzern nochmals aufeinandertreffen und es auch mit Leader Basel zu tun bekommen.

Super League