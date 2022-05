Legende: Was bringt die Zukunft für den Meistertrainer? André Breitenreiter beim letzten FCZ-Saisonspiel im Letzigrund. Keystone/Ennio Leanza

Noch wissen Luzern und der FC Schaffhausen nicht, in welcher Liga sie in der neuen Saison spielen werden. Für alle anderen Klubs der obersten beiden Ligen ist die Spielzeit indes bereits Geschichte und die Sommerpause hat begonnen – und damit auch die Zeit, Änderungen vorzunehmen.

Und diese könnten in diesem Sommer bei den Schweizer Topklubs besonders auf den Trainerbänken gewichtig sein. Nach der Bekanntgabe von Alex Frei als neuen FCB-Trainer wird noch bei mindestens 4 weiteren Super-League-Klubs über den Coach gesprochen, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Wir haben die Übersicht.

FC Zürich: André Breitenreiter (Vertrag bis 2023)

Als der Deutsche vor einem Jahr in die Limmatstadt wechselte, hoben nicht wenige die Augenbrauen. Schliesslich war der 48-Jährige zuvor mehr als 2 Jahre lang ohne Job im Profifussball gewesen. Nach dem gewonnenen Meistertitel ranken sich die Gerüchte um einen vorzeitigen Abgang. Besonders Hoffenheim aus der Bundesliga soll an Breitenreiter interessiert sein, hört man aus Deutschland.

05:02 Video Auf Spurensuche beim FCZ-Meistertrainer André Breitenreiter Aus Sportpanorama vom 01.05.2022. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 2 Sekunden.

YB: Matteo Vanetta (Vertrag läuft aus)

Auch beim Ex-Meister fruchtete der Trainerwechsel von David Wagner zu seinem ehemaligen Assistenten Matteo Vanetta nicht. Es würde deshalb ziemlich überraschen, sollte YB mit dem 43-Jährigen in die neue Saison steigen. Angeblich soll Raphael Wicky ein Thema sein.

Lugano: Mattia Croci-Torti (Vertrag bis 2023)

4. Platz in der Meisterschaft, dazu der Cup-Sieg – im Tessin läufts. Kein Grund also für die Verantwortlichen des FC Lugano, etwas auf der Trainerbank zu verändern.

08:53 Video Berauschendes Lugano stürmt zum Cupsieg Aus Sport-Clip vom 15.05.2022. abspielen. Laufzeit 8 Minuten 53 Sekunden.

St. Gallen: Peter Zeidler (Vertrag bis 2025)

Eigentlich stimmts in St. Gallen. Nach einer schwachen Vorrunde steigerten sich die «Espen» im neuen Jahr und erreichten zudem den Cupfinal. Unter der stabilen Führungscrew um Matthias Hüppi und Alain Sutter spürt auch Trainer Peter Zeidler Rückhalt. Der Haken: Die attraktive Spielweise der Ostschweizer soll auch Klubs aus der Bundesliga angelockt haben. So soll insbesondere Augsburg einen Blick auf Zeidler geworfen haben.

Servette: Alain Geiger (Vertrag bis 2023)

Gemeinsam mit Zeidler ist der ehemalige Nati-Verteidiger am längsten im Amt (seit Sommer 2018). Zwar konnten die letzten 7 Saisonspiele nicht mehr gewonnen werden, mit dem Abstieg hatte man aber trotzdem nichts zu tun. Reicht das den Verantwortlichen in Genf?

Sion: Paolo Tramezzani (Vertrag bis 2023)

Im Wallis sitzt ein Trainer eigentlich nie fest im Sattel. Doch mit der abgewendeten Barrage hat Paolo Tramezzani Argumente dafür gesammelt, auch im Juli noch auf der Bank sitzen zu dürfen. Präsident Christian Constantin war jedoch noch immer für eine Überraschung gut – wir werden also sehen ...

04:57 Video Sion rettet sich dank Remis gegen Servette Aus Sport-Clip vom 22.05.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 57 Sekunden.

GC: Giorgio Contini (Vertrag bis ?)

Der 48-Jährige hat in Lausanne und nun auch bei GC bewiesen, dass er Klubs auch unter schwierigen Umständen in der Super League halten kann. Nur: Ist das den Besitzern aus China genug und haben sie Geduld bei ihren ambitionierten Plänen mit dem Rekordmeister?

Luzern: Mario Frick (Vertrag bis 2023)

Als vorweihnachtliches «Geschenk» verpflichtete der FCL den Liechtensteiner noch im alten Jahr in fast aussichtsloser Lage. Und beinahe wäre dank furiosem Schlussspurt der direkte Liga-Erhalt noch geglückt. Nun müssen die Innerschweizer in der Barrage gegen Schaffhausen zweimal zittern. An Fricks Standing dürfte sich aber kaum etwas ändern.

Winterthur: Alex Frei (Vertrag bis 2023)

Der Aufstiegstrainer dürfte schon bald wieder weg sein, weil der FCB ruft. Gehandelt wird deshalb in der Eulachstadt Patrick Rahmen, der Vor-Vorgänger von Frei in Basel.