Nach dem enttäuschenden Resultat trotz toller Leistung in der Europa League gegen Aston Villa (1:2) hatte Basel-Trainer Ludovic Magnin für das nächste Ligaspiel eine Überraschung parat: Er setzte Xherdan Shaqiri gegen Lausanne zu Beginn nur auf die Bank. So schienen den Baslern aber ohne ihren Topskorer (6 Tore, 8 Assists) vor allem in der ersten Hälfte die Ideen in der Offensive zu fehlen.

Die einzige Top-Chance von Halbzeit eins gehörte nämlich Lausanne. Nach einem Fehlpass von Bénie Traoré schaltete Jamie Roche am schnellsten, zog direkt aufs Tor und zwang FCB-Goalie Marwin Hitz zu einer Glanzparade (37.). In diesem zähen Stil mit wenigen Chancen ging's auch in der 2. Halbzeit weiter. Wie sein Pendant konnte sich aber auch Lausanne-Goalie Karlo Letica nach einem Fehlspiel seiner Vorderleute mit einer Parade auszeichnen (49.).

Einen kurzen Nachmittag hatte Beyatt Lekoueiry. Der Stürmer kam bei den Waadtländern zur Pause rein und flog nur 13 Minuten später mit Glatt-Rot vom Platz. Zuvor hatte er ohne Chance auf den Ball im Zweikampf Basels Metinho mit seinen Stollen am Bein getroffen. Schiedsrichter Nico Gianforte liess zwar erst weiterlaufen, schickte Lekoueiry dann aber nach VAR-Intervention vorzeitig unter die Dusche. Der gefoulte Metinho konnte nach kurzer Pflege weitermachen.

Shaqiri kommt als Joker

An der Nullnummer konnte übrigens auch Shaqiri nichts ändern, der ab der 63. Minute mittun durfte. Trotz einem Mann mehr gelang dem amtierenden Doublesieger nämlich kein Tor. Marin Soticek machte auf Vorarbeit von Shaqiri und Dominik Schmid mit der besten Chance zu wenig aus der Situation, setzte seinen Schuss kläglich über das Tor (81.). Tief in der Nachspielzeit flog dann auch noch Lausannes Brandon Soppy – der wie Lekoueiry zur Pause reinkam –mit der Ampelkarte vom Platz.

So verpasst es der FCB, sich der Spitzengruppe heranzunähern und verliert den 3. Platz in dieser Runde an YB. Lausanne bleibt im unteren Mittelfeld kleben.

So geht's weiter

Englische Woche vor den Feiertagen: Der FC Basel reist am Mittwoch zum Gastspiel nach Luzern, Lausanne ist am Donnerstag in der Conference League gegen Florenz gefordert.



Super League