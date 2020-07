Die Young Boys bezwingen den FC Thun im Wankdorf verdient mit 4:0.

Bereits nach 34 Minuten muss Guillaume Hoarau offenbar verletzungsbedingt das Feld verlassen.

YB übernimmt vorübergehend die Tabellenspitze von St. Gallen, Thun kann sich nicht vom Relegationsplatz absetzen.

In den anderen Partien vom Mittwoch gewinnt Servette mit 2:0 gegen Luzern, Basel unterliegt Sion 0:1.

Es war der verdiente Lohn für einen engagierten Auftrifft für YB im Berner Derby in der 29. Runde der Super League. In der Nachspielzeit der 1. Halbzeit liess sich Nicolas Ngamaleu die Chance nicht nehmen und verwandelte den Elfmeter ohne Problem. Der Strafstoss war erst nach Intervention des VAR gepfiffen worden: Stefan Glarner hatte im eigenen Sechzehner die Hand am Ball.

Kurz zuvor hatte das Heimteam im Wankdorf einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. In der 34. Minute nahm YB-Trainer Gerardo Seoane seinen Routinier im Sturm, Guillaume Hoarau, nach schwachem Auftritt vom Feld. Offenbar hatte sich der Franzose an der Wade verletzt. Bei seiner Auswechslung vergoss der 36-Jährige bittere Tränen.

Thuner Reaktion jäh beendet

Thun-Trainer Marc Schneider schien in der Pause die richtigen Worte gefunden zu haben. Seine Mannschaft trat nach dem Seitenwechsel mutiger auf und zeigte sich des Öfteren im gegnerischen Strafraum.

Doch der Aufschwung war nur von kurzer Dauer. 5 Minuten nach Wiederanpfiff riss Hassane Bandé nach einem YB-Corner Fabian Lustenberger ungeschickt zu Boden. Erneut zeigte Schiedsrichter Lukas Fähndrich auf den Punkt und dem Thuner die gelb-rote Karte. Miralem Sulejmani netzte zum 2:0 ein.

Mit einem Mann mehr bekundete der Meister mit den bemitleidenswerten Thunern keine Mühe mehr. Erneut Sulejmani nach einem Konter (71.) und Gianluca Gaudino, der nur noch einzuschieben brauchte (90.), sorgten für den klaren Endstand.

Thun, das YB vor 2 Wochen noch hatte bezwingen können, verpasste die erneute Überraschung und bleibt im Abstiegssumpf. In der nächsten Runde kommt es zum Kellerduell gegen Xamax. Die Young Boys übernehmen vorübergehend wieder die Tabellenführung und messen sich am Samstag mit Basel.