Die Young Boys bezwingen Servette in der 21. Runde der Super League zuhause mit 2:0.

Der 6. Berner Liga-Sieg in Serie ist nie gefährdet.

Damit gelingt die Generalprobe für den Europa-League-Showdown am Donnerstag in Leverkusen.

Luzern siegt in Lugano 3:2, Zürich und Sion trennen sich remis.

Genau eine Stunde war absolviert, da schien die Messe im Wankdorf bereits gelesen: YB-Stürmer Felix Mambimbi wurde von seinen Mitspielern für sein sehenswertes 3:0 bereits mit Glückwünschen überhäuft, da schaltete sich der VAR in Volketswil ein. Dem Treffer war nämlich ein Ellbogenschlag von Berns Mohamed Camara an Théo Valls vorausgegangen. Die Konsequenz: Gelb für Camara statt Tor für YB.

Mambimbi im doppelten VAR-Pech

Eine Viertelstunde später liebäugelte Mambimbi wieder mit einem persönlichen Torerfolg. Nachdem er einen Penalty selbst rausgeholt hatte, büschelte er sich den Ball bereits zurecht, um einzuschieben. Aber wieder grätschte der Video-Referee dazwischen und ahndete korrekterweise ein Stürmerfoul.

Mambimbi und Co. dürften die Entscheidungen letztlich egal gewesen sein. Sie verwalteten die 2:0-Führung aus der 1. Halbzeit souverän. Dort hatte sich Servette-Verteidiger Steven Rouiller als tragische Figur entpuppt:

4. Minute: Der Genfer Innenverteidiger lenkt einen Eckball von Miralem Sulejmani unglücklich ins eigene Tor ab.

Der Genfer Innenverteidiger lenkt einen Eckball von Miralem Sulejmani unglücklich ins eigene Tor ab. 38. Minute: Eine Flanke von Gaël Clichy nickt Rouiller wuchtig auf den YB-Kasten, doch Goalie David von Ballmoos hext den Ball mit einem Riesen-Reflex über die Latte.

Eine Flanke von Gaël Clichy nickt Rouiller wuchtig auf den YB-Kasten, doch Goalie David von Ballmoos hext den Ball mit einem Riesen-Reflex über die Latte. 41. Minute: YB-Aussenverteidiger Quentin Maceiras bedient im Zentrum Jean-Pierre Nsame mit einer hohen Hereingabe. Rouiller lässt den YB-Topskorer gewähren und muss zusehen, wie dieser per Kopf auf 2:0 stellt.

Die Berner konnten für den Showdown auf der europäischen Bühne vom nächsten Donnerstag Kräfte sparen und sich an Angstgegner Servette (1 Sieg aus den letzten 6 Spielen) für die 1:2-Heimniederlage vom letzten Dezember rächen.

So geht’s weiter

Für YB steht am Donnerstag das kapitale Rückspiel im Sechzehntelfinal der Europa League bei Leverkusen auf dem Programm. Das Spiel können Sie live ab 20:40 Uhr auf SRF zwei und in der Sport App verfolgen. In der Super League gastieren die Berner am Sonntag (16:00 Uhr) in Luzern. Servette empfängt tags zuvor den FCZ (18:15 Uhr).