Zürich und Sion trennen sich im Letzigrund 1:1 unentschieden.

Blaz Kramer gleicht die Führung von Luca Clemenza aus, Anto Grgic verschiesst für Sion einen Penalty.

Für Unterhaltung sorgt «Chilla», der Hund des FCZ-Präsidentenehepaars.

YB schlägt Servette 2:0, Luzern siegt auswärts in Lugano 3:2.

So richtig auf Sieg spielten in der Schlussphase der Partie im Zürcher Letzigrund weder Sion noch der FCZ. Die Zürcher kamen 10 Minuten vor Schluss durch Toni Domgjoni zur einzigen nennenswerten Szene vor Timothy Fayulus Tor in der 2. Halbzeit.

Und die Gäste schwächten sich mit der gelb-roten Karte gegen Wesley in der 88. Minute selbst. So blieb es beim 1:1, mit dem Zürich besser bedient ist.

Brecher pariert erneut Penalty

In der ereignisreichen 1. Halbzeit hätten die Walliser das Geschehen schon früh in die für sie gewünschten Bahnen lenken können. Nach Luca Clemenzas erstem Super-League-Treffer in der 12. Minute verpasste Anto Grgic das 2:0 gleich doppelt:

24. Minute: Der Mittelfeldspieler mit FCZ-Vergangenheit kommt frei zum Kopfball, zielt aber daneben.

Der Mittelfeldspieler mit FCZ-Vergangenheit kommt frei zum Kopfball, zielt aber daneben. 31. Minute: Grgic scheitert nach einem unbedarften Handspiel von Fidan Aliti vom Penaltypunkt an Yanick Brecher. Der FCZ-Goalie hält bereits den dritten Strafstoss in dieser Saison.

Der FCZ tat sich beim Annehmen dieser Geschenke weniger schwer. Zwar vergab Blaz Kramer in der 37. Minute eine hundertprozentige Chance, holte Verpasstes aber nur zwei Minuten später nach.

Ob des Ausgleichstreffers war auch «Chilla», der Hund von Präsidenten-Ehepaar Canepa, aus dem Häuschen. Der Vierbeiner gönnte sich einen Ausflug aufs Terrain und wurde vom herbeieilenden Ancillo Canepa in die Katakomben begleitet.

Der FCZ verpasste es, bis auf einen Punkt an Basel und Tabellenplatz 2 heranzurücken. Sion, das zum 5. Mal in Folge gegen den FCZ nicht verlor, ist wegen Luzerns Sieg wieder auf dem Barrage-Platz.

So geht es weiter

Zürich reist nächste Woche nach Genf zu Servette. Sion empfängt am Sonntag zuhause Vaduz.