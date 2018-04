Vor dem letzten Saisonviertel wahrt YB sein Polster von 13 Verlustpunkten gegenüber dem FC Basel.

Der intensive Spitzenkampf hält, was er verspricht: Hoarau und Xhaka treffen vor der Pause für die Galerie.

Nach dem Seitenwechsel korrigieren die Berner einen 1:2-Rückstand und beanspruchen am Schluss Glück.

Als hätte die erste Halbzeit im ausverkauften Stade de Suisse nicht schon genug Spektakel geboten! Die Fortsetzung begann gleich mit einem weiteren Paukenschlag.

In der 47. Minute brachte Marek Suchy die Basler dank einem Blitztor mit 2:1 in Front. Am Ausgangspunkt stand ein schnell ausgeführter und scharf getretener Freistoss Luca Zuffis.

Schön, schöner, am schönsten

Leader YB büsste für sein Nachlassen nach dem Führungstreffer in der 24. Minute. Doch die Gelb-Schwarzen verstanden den Weckruf und kämpften sich zurück in die Partie mit höchstem Unterhaltungswert.

War Christian Fassnacht kurz zuvor mit einem Pfostenschuss noch der Unglücksrabe, so wurde er nur 2 Zeigerumdrehungen später nach dem 2:2-Ausgleich (56.) vom eigenen Anhang frenetisch gefeiert.

Überschäumend war schon der Jubel vor der Pause gewesen – und zwar in beiden Fanlagern. Denn die Teams hatten sich gleich selbst übertroffen und zwei Traumtore fabriziert.

Von künstlerischem Wert: Roger Assalé flankt in der 24. Minute ungehindert ins Zentrum und findet dort Guillaume Hoarau. Der Franzose zirkelt den Ball herrlich mittels Seitfallzieher rein. Seine Bilanz: Seit seiner Rückkehr nach der Winterpause traf er in jedem Spiel mindestens einmal und steht mittlerweile bei 10 Goals.

Mit voller Wucht: Der Ausgleich nach 39 Minuten und nun träger gewordenen Platzherren fällt ebenso spektakulär. Taulant Xhaka zieht aus rund 25 Metern ab und hämmert das Leder unhaltbar in den Winkel. Die grosse Genugtuung des 27-Jährigen: Er erzielt sein erstes Meisterschafts-Tor seit dem 27. September 2014.

Stocker stolpert, YB spaziert

Der Spitzenkampf blieb bis zum Schluss intensiv und reich an Höhepunkten. Eine Viertelstunde vor dem Ende beklagten auch die Gäste einen Aluminiumtreffer (Albian Ajeti). Und dann war es Valentin Stocker, der gleich zweimal die Entscheidung auf dem Fuss hatte.

So gross die Spannung in diesem einen Spiel war, so klein bleibt sie für den Rest der Saison. Die Young Boys sind nun seit 10 Pflichtspielen in Folge ungeschlagen, mussten sich von Basel nun seit 7 Mal schon nicht mehr bezwingen lassen und steuern unaufhaltsam dem Titel entgegen.

Hier gehts zu den Stimmen zum Spiel.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 02.04.2018 15:45 Uhr