Der FC Basel und die Grasshoppers trennen sich in der 18. Runde der Super League im St. Jakob-Park 2:2.

Kasami gleicht für den FCB in der Nachspielzeit in Unterzahl aus, Cabral scheitert kurz darauf am Pfosten.

Grosser Profiteur vom 4. Remis in Serie der Basler ist einmal mehr der FCZ, der mit 7 Punkten Vorsprung in die Winterpause geht.

In den weiteren Sonntagsspielen kantert YB auswärts Lugano nieder, Sion bezwingt Lausanne.

Arthur Cabral hätte einmal mehr zum Helden avancieren können. Doch es passt zur aktuellen Verfassung der Basler im Allgemeinen und jener von Cabral im Speziellen, dass der Brasilianer in der 98. Minute (!) aus 6 Metern nur den Aussenpfosten traf.

Es sollte noch nicht die letzte FCB-Grosschance auf den Sieg gewesen sein, denn wenige Sekunden später vergab auch Pajtim Kasami aus ähnlich guter Position eine «Hundertprozentige». Danach war es endgültig besiegelt, das 4. Unentschieden in Serie der Basler in der Super League.

00:25 Video Cabral und Kasami vergeben das späte Siegtor für den FCB Aus Sport-Clip vom 19.12.2021. abspielen

Herzschlagfinale im St. Jakob-Park

Nur wenige Minuten zuvor hatte es sogar danach ausgesehen, als würde GC alle 3 Punkte aus dem «Joggeli» entführen können. Petar Pusic sorgte in der 86. Minute für Ekstase auf der Bank der Grasshoppers, als er eine Flanke von Allan Arigoni volley im Basler Gehäuse unterbrachte.

Die Siegchancen von GC erhöhten sich kurz darauf noch einmal bedeutend, nachdem der eingewechselte Sebastiano Esposito mit einer direkten roten Karte des Platzes verwiesen wurde. Der FCB-Akteur hatte nach einem Techtelmechtel mit Pusic und Shkelqim Demhasaj die Kontrolle verloren und sich eine Tätlichkeit geleistet.

01:13 Video Frustrierter Esposito fliegt nach Tätlichkeit vom Platz Aus Sport-Clip vom 19.12.2021. abspielen

Die Zürcher schafften es aber nicht, den Sieg in Überzahl über die Zeit zu bringen. In der 93. Minute griff GC-Goalie André Moreira nach einer Flanke von Michael Lang ins Leere, Kasami liess sich nicht zweimal bitten und nickte zum 2:2 ein.

00:26 Video Kasami bestraft Moreira-Fehler Aus Sport-Clip vom 19.12.2021. abspielen

Chancen hüben wie drüben

Trotz dem späten Ausgleich und etwas Wettkampfglück in den Schlussminuten dürften die Grasshoppers mit dem einen Punkt durchaus zufrieden sein. Die Gäste legten im St. Jakob-Park einen mutigen Auftritt hin und erspielten sich – wie auch der FCB – zahlreiche gute Tormöglichkeiten.

Valentin Stocker eröffnete das Skore in der 45. Minute, als er Moreira in zwei Anläufen überlisten konnte. Nach der Pause war es dann Hayao Kawabe, der für den GC-Ausgleich verantwortlich zeichnete. Der Japaner hämmerte den Ball aus kurzer Distanz sehenswert halbvolley in die Maschen.

Schliessen 00:33 Video Kawabe lässt Lindner keine Chance Aus Sport-Clip vom 19.12.2021. abspielen 00:32 Video Stocker bringt Basel im zweiten Anlauf in Führung Aus Sport-Clip vom 19.12.2021. abspielen

Zu wenig für Rahmen?

Das vierte Remis in Serie hat zur Folge, dass sich das zweitplatzierte Basel mit 7 Punkten Rückstand auf den Leader FCZ in die Winterpause verabschiedet. Ob Patrick Rahmen auch zum Rückrundenstart noch FCB-Trainer sein wird, ist zumindest fraglich. In den letzten Tagen wurde vermehrt darüber berichtet, dass sich der Klub vom Rheinknie nach einem Wechsel an der Seitenlinie sehnt.

Der FCB trifft nach der Winterpause Ende Januar auswärts auf Luzern. GC startet mit einem Auswärtsspiel in Sion in die Rückrunde.