Servette und Luzern teilen sich in der 22. Runde der Super League die Punkte. Die Partie endet 1:1.

Nachdem Chris Bedia das Heimteam in Führung brachte (53.), gleicht Luzerns Marko Kvasina die Partie kurz vor Schluss aus (86.).

In den anderen Sonntagsspielen trennen sich GC und YB sowie Sion und der FCZ unentschieden. 86 Minuten brauchte Luzerns Marko Kvasina, um die in ihn gesteckten Hoffnungen bei seinem Debüt zu erfüllen. Nach einer mustergültigen Flanke von Martin Frydek sorgte der 25-jährige Österreicher gegen Servette per Kopf für das 1:1.

01:00 Video Luzern kommt spät zum Ausgleich Aus Sport-Clip vom 20.02.2022. abspielen

Der Luzerner Ausgleichstreffer hatte sich bereits wenige Sekunden zuvor angekündigt: Christian Gentner scheiterte aus aussichtsreicher Position – Servette-Goalie Jérémy Frick rettete mit dem Fuss. Das erkämpfte Remis in Genf ist ein weiteres Zeichen in Richtung Abstiegs-Konkurrent Lausanne-Sport.

Servette startet besser in die 2. Halbzeit

Im Vergleich zum ersten Durchgang zeigten die Servettiens zu Beginn des 2. Umgangs eine deutliche Leistungssteigerung. Trainer Alain Geiger bewies mit der Einwechslung von Chris Bedia nach der Pause ein feines Händchen. Nach nur 8 Minuten auf dem Rasen reagierte der Ivorer auf Théo Valls' Steilpass am schnellsten und liess Luzern-Keeper Marius Müller mit einem Schuss aus 9 Metern Distanz keine Chance (53.).

00:26 Video Der Führungstreffer von Servette Aus Sport-Clip vom 20.02.2022. abspielen

Auf das 1:0 liess Bedia den Servette-Motor weiter heiss laufen und brachte die Luzerner Defensive mehrfach in die Bredouille. Nach 66 Spielminuten schickte sich der 25-Jährige erneut zum Jubeln an, wurde aber zurückgepfiffen. Seinem vermeintlichen Treffer war ein Foul an Luzerns Denis Simani vorausgegangen.

01:30 Video Geiger: «Imeri hat einen riesen Schuss» Aus Sport-Clip vom 20.02.2022. abspielen

So geht's weiter

Der Vorsprung der «Leuchten» (Rang 9) auf das Tabellenschlusslicht Lausanne beträgt neu 3 Punkte. Servette, das in der Tabelle neu bei 29 Punkten und weiterhin auf Rang 5 steht, verpasst es, bis auf einen Punkt zum Tabellenvierten Lugano aufzuschliessen.

Am kommenden Samstag, 26. Februar, kommt es zwischen den «Grenats» und Lugano zum Direktduell um den 4. Rang in der Super League. SRF überträgt die Partie ab 20:10 Uhr live. Luzern trifft einen Tag später im Kellerduell auswärts auf Lausanne-Sport (16:30 Uhr).