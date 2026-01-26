Ludovic Magnin ist nicht mehr FCB-Trainer. Für SRF-Experte Benjamin Huggel kommt die Entlassung nicht überraschend.

Der spektakuläre 4:3-Sieg am Sonntag im Klassiker beim FC Zürich war für Ludovic Magnin nicht genug, um die FCB-Verantwortlichen von sich zu überzeugen. Am Montagmittag teilte der FCB per Communiqué mit, dass man sich mit sofortiger Wirkung vom 46-jährigen Trainer trenne.

Obschon Benjamin Huggel den Entscheid der FCB-Verantwortlichen nur bedingt nachvollziehen kann – überraschend kam die Trennung für den SRF-Experten nicht. Aus dem einfachen Grund, dass ein Trainerwechsel im heutigen Profi-Geschäft fast die einzige Möglichkeit sei, um während der Saison einzugreifen.

Zudem äusserte sich Huggel unter anderem zu folgenden Punkten:

Fehlende Geduld bei Verantwortlichen: «Natürlich hätte man Magnin auch mehr Zeit geben können, die Mannschaft weiterzuentwickeln. Wenn intern jedoch die Überzeugung fehlt, dass Magnin noch der richtige Trainer ist, um die Ziele zu erreichen, sollte man besser früher denn später wechseln.»

«Es fehlt mir beim FCB an Haltung in der Mannschaft. Wenn ich an das Salzburg-Spiel denke, was gewisse junge Spieler auf dem Feld gemacht haben: Als erfahrener Mitspieler wäre ich komplett ausgerastet. Als Trainer kann man da nur bedingt Einfluss nehmen.»