Der FC Basel will sein Jahr mit einem Heimsieg abschliessen. Der Gegner dafür ist passend, Servette hat keine guten Erinnerungen an den FCB.

Legende: Will mit seinen Teamkollegen endlich wieder zu Hause jubeln Koba Koindredi. KEYSTONE/Georgios Kefalas

Der 2:1-Auswärtssieg beim FC Luzern am Mittwochabend kam beim FC Basel einem kleinen Befreiungsschlag gleich. Zum einen, weil nach dem enttäuschenden 0:0 gegen Lausanne wichtige drei Punkte eingefahren werden konnten. Zum anderen aber auch, weil Stürmer Moritz Broschinski, oft kritisiert und schon als Chancentod verschrien, endlich seinen ersten Super-League-Treffer erzielen konnte.

Das Tor des Deutschen in seinem 13. Liga-Einsatz half auch Trainer Ludovic Magnin. Auch der 46-Jährige, der im Sommer von Liga-Konkurrent Lausanne ans Rheinknie gewechselt war, stand oft in der Kritik. Sportdirektor Daniel Stucki stellte nun aber vor dem Jahresabschluss klar: «Ludovic Magnin ist und bleibt unser Trainer.»

Schlechte Heimspiel-Bilanz

Nicht geholfen haben Magnin auch die letzten drei Heimspiele, in welchen der Meister jeweils ohne eigenes Tor blieb. Diese Serie soll am Samstagabend im St. Jakob-Park ihr Ende finden. Gegen Servette stehen die Chancen dazu nicht allzu schlecht: Die Genfer stellen mit 35 Gegentreffern die geteilt zweitschlechteste Defensive der Liga.

Auch die Bilanz aus den letzten Direktduellen spricht für den FCB. 5 der letzten 6 Spiele haben die «Bebbi» gewonnen, zuletzt zweimal deutlich mit 5:1 und 3:0. Als aktuell neuntplatziertes Team der Super League dürfte auch der Tabellenplatz der Genfer in Basel keine Sorgenfalten verursachen.

Servette erholt

Magnin will sich darauf aber nicht verlassen. «Servette ist nicht auf dem Tabellenplatz, der die Qualität des Teams widerspiegelt», sagte der Trainer auf der Medienkonferenz vor der Partie.

Er erwartet einen «frischen Gegner», schliesslich hatten die Genfer, anders als der FCB, unter der Woche spielfrei. Dennoch ist Magnins Plan klar: «Wir wollen das Schicksal in die eigenen Hände nehmen und wieder einmal einen Sieg im Joggeli feiern.»

