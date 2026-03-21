In der 2. Saison nach dem Aufstieg kann sich Sion die Teilnahme an der Championship Group frühzeitig sichern.

Legende: Jubeln die Sittener wieder gegen St. Gallen? Wie hier Rilind Nivokazi (rechts) bei seinem Treffer gegen St. Gallen im Oktober. Freshfocus/Pascal Muller

Mit dem Abstieg des FC Sion kam Dider Tholot als Trainer ins Tourbillon zurück. Mit ihm und dem Erfolg in der Challenge League kehrte auch Ruhe ein im Wallis. Zweieinhalb Jahre später steht Tholot immer noch an der Seitenlinie der Sittener – so lange blieb unter Christian Constantin niemand Sion-Trainer – und vor der Teilnahme an der Championship Group.

Nach dem Klassenerhalt als Aufsteiger vor einem Jahr profitierten die Sittener von der für sie ungewohnten Kontinuität und gingen den nächsten Schritt: Mit einem späten 3:2-Sieg nach 0:2-Rückstand gegen den FCZ läuteten sie eine Saison ein, in der sie keinen einzigen Spieltag unter dem Strich beendeten.

Ein Punkt gegen St. Gallen fehlt noch, um auch rechnerisch sicher in der Championship Group zu sein. Luzern und Lausanne liegen beide 9 Punkte hinter Sion. Kommt es im Direktduell am Sonntag zu einem Unentschieden wäre Sion nicht mehr aus den ersten 6 zu verdrängen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Partie zwischen dem FC Sion und dem FC St. Gallen live auf SRF zwei. Anpfiff ist am Samstag um 20:30 Uhr, die Vorberichterstattung beginnt um 20:10 Uhr.

Das nächste Remis?

Ein Grund, weshalb der FC Sion heuer so gut dasteht und auch die europäischen Plätze noch im Blick hat, ist die solide Defensive:

Anthony Racioppi absolvierte bisher jedes Spiel und musste in 30 Partien nur 34 Mal hinter sich greifen, 10 Mal blieb er dabei ohne Gegentor – Liga-Bestwert.

Lediglich 7 Spiele verloren die Sittener in dieser Saison, nur Leader Thun unterlag seltener.

Allerdings spielte Tholots Mannschaft schon 12 Mal Remis (Ligaspitze mit Servette). 6 Mal teilten sich die Sittener alleine in diesem Jahr schon die Punkte – gleich oft wie Gegner St. Gallen. Die «Espen» können sich zwar mit der Ungeschlagenheit in den letzten 10 Liga-Spielen brüsten, gewann aber eben auch «nur» 4 dieser Partien.

Auch die Ostschweizer haben in dieser Spielzeit erst 7 Mal verloren. Eine dieser Niederlagen gab es beim ersten Gastspiel im Tourbillon (2:3). Seit dem Sittener Wiederaufstieg konnten die St. Galler im Wallis keinen Dreier einfahren.

Für den FCSG geht es um die Vizemeisterschaft

Die «Espen» spielen eine sehr starke Saison und sind schon lange sicher in der Championship Group, Leader Thun ist aber davongezogen. Die Frage ist nicht mehr ob, sondern wann die Berner Oberländer den Titel holen. Für St. Gallen geht es darum, dahinter den 2. Platz zu zementieren. 5 Punkte beträgt der Vorsprung auf Lugano, 6 derjenige auf Basel. Für den Europacup brauchen die St. Galler die Liga aber weniger als die Konkurrenz. Am lukrativsten ist der Weg über den Cupsieg.

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