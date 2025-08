Legende: Zwei Teams unter Zugzwang Basels Anton Kade und GCs Simone Stroscio wollen die ersten Punkte. Keystone/Freshfocus

Der FC Basel ist mit seinem neuen Trainer Ludovic Magnin alles andere als wunschgemäss in die neue Saison gestartet. In St. Gallen gab es für den Doublegewinner trotz 1:0-Pausenführung letztlich nichts zu holen. Saison- und wettbewerbsübergreifend war das 1:2 für den FCB die 2. Niederlage in den letzten 12 Pflichtspielen.

Echauffiert ob dem Fehlstart war nach Spielschluss insbesondere Captain Xherdan Shaqiri: «Wir haben nicht viel Zeit. Wir sind der FC Basel und müssen jedes Spiel gewinnen. Deswegen bin ich auch wütend.»

«Viel Verbesserungspotenzial»

Der Topskorer der vergangenen Spielzeit konnte sich im mit fast 20'000 Fans gefüllten Kybunpark nicht wie gewünscht entfalten – was im Übrigen für die ganze Basler Offensive galt. Philip Otele (auch er ein Überflieger der Meistersaison), Albian Ajeti und Kevin Carlos agierten im letzten Drittel zu kläglich. Das einzige FCB-Tor erzielte mit Lukas Görtler ein Ostschweizer.

«Wir müssen aus unseren Fehlern lernen. Es gibt noch viel Verbesserungspotenzial. Wir wollen es im nächsten Spiel unbedingt besser machen», ergänzte Shaqiri nach dem Schlusspfiff.

Erster Heimauftritt

Eine Aussage, die ein wenig wie eine Drohung wirkt. Klar ist: Der FC Basel will am Samstagabend nicht nur Wiedergutmachung betreiben, sondern dem Publikum beim ersten Heimauftritt auch etwas bieten.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das Spiel FC Basel gegen die Grasshoppers am Samstag live auf SRF zwei. Die Vorberichterstattung beginnt um 20:10 Uhr, Anpfiff ist um 20:30 Uhr.

Zum Leidwesen der Grasshoppers? Die Zürcher mit ihrem neuen Trainer Gerald Scheiblehner treten nach ihrer 2:3-Niederlage zu Hause gegen Luzern die Reise in den St. Jakob-Park an und wollen sich erneut möglichst teuer verkaufen.

«Vorne hui – hinten pfui»

Das funktionierte zum Auftakt nicht schlecht. In der ersten Hälfte legte der GCZ einen erfrischenden Auftritt an den Tag, der mit zwei Führungen belohnt wurde. Dass am Schluss nichts Zählbares herausschaute, lag primär an einer zu fragilen Defensive. «Individuelle Fehler haben uns den Sieg gekostet», konstatierte Captain Amir Abrashi nach dem Spiel.

Demnächst muss sich diese Abwehr, die gerade in der Rückwärtsbewegung ihre Probleme bekundete, mit dem besten Angriff der letzten Saison – Shaqiri, Otele, Carlos & Co. erzielten 91 Tore – messen. Mut machen dürften den Grasshoppers die letzten Auftritte in Basel: Zweimal gewannen sie 1:0, einmal unterlagen sie knapp 1:2.

Und wer weiss? Vielleicht stottert der Basler Motor unter Magnin – angesichts des steigenden Drucks, endlich zu liefern – noch etwas weiter. In der letzten Spielzeit dauerte der YB-Meisterblues bis zum 7. Spieltag an.

Super League