Sion schlägt GC im Letzigrund im Rahmen der 33. Runde in der Super League 1:0 und verschafft sich Luft im Abstiegskampf.

Das einzige Tor gelingt Filip Stojilkovic in der 70. Minute.

Die Walliser überholen GC in der Tabelle. Luzern rückt dank des 4:0 über Servette bis auf 3 Punkte an die Zürcher heran. Lausanne ist nach dem 0:0 gegen Basel abgestiegen.

Nach 8 Spielen mit nur 5 Punkten hat Sion geliefert, als es gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg wirklich zählte. Mit dem Sieg im mit 4400 Zuschauern schwach besuchten Letzigrund haben sich die Walliser im Dreikampf mit GC und Luzern 3 Runden vor Schluss in die beste Position gehievt. Das Polster auf den Barrageplatz beträgt weiterhin 4 Punkte.

Nach einer von Vorsicht auf beiden Seiten geprägten ersten Halbzeit waren es nach der Pause zunächst die Grasshoppers gewesen, die den Torerfolg mit Vehemenz gesucht hatten. Léo Bonatini war gleich nach Wiederanpfiff mit einem abgelenkten Schuss aber am Pfosten gescheitert.

00:30 Video Bonatinis abgelenkter Schuss landet am Pfosten Aus Sport-Clip vom 08.05.2022. abspielen. Laufzeit 30 Sekunden.

Stojilkovic beim 2. Versuch erfolgreich

In der Folge entglitt dem Heimteam die Kontrolle über das Spielgeschehen mehr und mehr. Filip Stojilkovic vergab in der 65. Minute eine erste grosse Torchance. Nach einem Einwurf stand er plötzlich alleine vor GC-Goalie André Moreira, scheiterte aber am Portugiesen.

5 Minuten später realisierte der Stürmer seinen 10. Saisontreffer dann doch noch. Einen Schuss von Baltazar konnte Ayumu Seko blocken. Doch der Ball kam zu Stojilkovic, der quasi in Koproduktion mit dem unglücklichen GC-Verteidiger Noah Loosli zum 1:0 einschoss.

Schliessen 00:49 Video Stojilkovics goldenes Tor für Sion Aus Sport-Clip vom 08.05.2022. abspielen. Laufzeit 49 Sekunden. 00:16 Video Stojilkovic löst sich von Loosli, scheitert aber an Moreira Aus Sport-Clip vom 08.05.2022. abspielen. Laufzeit 16 Sekunden.

Sion hat alles in den eigenen Füssen

GC muss sich vorwerfen lassen, zu wenig für die 3 Punkte unternommen zu haben. In der Schlussphase gab es zwar noch ein paar wilde Angriffe, bei denen auch Goalie Moreira aufrückte, doch zwingend waren diese Versuche nicht mehr. Nach 5 Partien ohne Niederlage sind die Zürcher damit unversehens wieder mittendrin im Abstiegsstrudel. Am kommenden Donnerstag steht der schwierige Gang in den Basler St. Jakob-Park an.

Sion dagegen, das mit dem Sieg an den «Hoppers» vorbeizieht und neu auf Platz 7 klassiert ist, hat sich für das nächste wichtige Duell am Mittwoch gegen Luzern so richtig warmgespielt.