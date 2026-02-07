GC und YB teilen sich am 23. Spieltag der Super League die Punkte – die Partie im Letzigrund endet 1:1.

Die Zürcher kommen in Überzahl durch Joker Maximilian Ullmann zum Ausgleich, das YB-Siegtor kurz vor Schluss wird durch den VAR aberkannt.

Zuvor trennen sich Winterthur und Lugano 1:1 unentschieden, das Duell zwischen Sion und Luzern endet torlos.

GC wird seinem Ruf als YB-Angstgegner einmal mehr gerecht. Seit nun sechs Partien gingen die Zürcher im Duell mit den Bernern nicht als Verlierer vom Platz. So auch beim dritten Aufeinandertreffen in dieser Saison.

Am Ende hatte der Rekordmeister aber Glück. Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit traf Darian Males ins Tor von GC-Goalie Justin Hammel. Der VAR intervenierte aber, weil Rayan Raveloson zuvor im Mittelfeld den eingewechselten Amir Abrashi von den Beinen geholt hatte. Der Treffer wurde schliesslich zu Recht aberkannt.

Bereits 8. Platzverweis für YB

Zu diesem Zeitpunkt standen nur noch zehn Berner auf dem Platz. Gregory Wüthrich wurde in der 66. Minute nach seiner zweiten gelben Karte des Feldes verwiesen. YB und seine Platzverweise ... Schon zum 8. Mal konnten die Berner ein Spiel nicht mit elf Spielern beenden – Liga-Höchstwert.

In Unterzahl fiel dann schliesslich auch das Gegentor. GC-Joker Maximilian Ullmann bezwang Marvin Keller mit einem Schlenzer ins weite Eck (79.). Zuvor hatte Alvyn Sanches YB nach 31 Minuten in Führung gebracht – ebenfalls per Schlenzer.

Das Team von Gerardo Seoane sann nach der 2:6-Schlappe Mitte Dezember auf Revanche. Doch diesmal fand die Partie keinen Sieger. GC verpasst es somit, sich noch mehr von Schlusslicht Winterthur abzusetzen. Der Vorsprung auf die rote Laterne beträgt bei einem Spiel mehr 6 Punkte.

So geht's weiter

GC gastiert am Dienstag beim FC Luzern (ab 20:30 Uhr), YB reist tags darauf nach St. Gallen (ab 20:30 Uhr live bei SRF).

Super League